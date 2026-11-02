Minacciano pure la figlia della Meloni

La figlia minorenne di Giorgia Meloni Ginevra tirata in ballo durante un intervento in arabo in difesa di una persona arrestata con l’accusa di essere un membro di alto livello di Hamas durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. È quanto successo venerdì scorso alla Sala Stampa di Montecitorio durante una conferenza organizzata dalla deputata del Movimento Cinque Stelle Stefania Ascari intitolata «Libertà per il dottor Abu Safiya» (Hussam Abu Safiya, è l’ex direttore dell’ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza arrestato da Israele con l’accusa di essere un ufficiale di Hamas) con la partecipazione del figlio Elyas, di Ammar Hamadneh, Samir Al Qariouty e Sergio Santinelli. Durante il suo intervento in arabo (pur essendo dentro il parlamento italiano) Elyas si è rivolto alla premier Meloni con queste parole: «Signora vorrei dirle questo: quando torna a casa e chiama sua figlia Ginevra, vorrei ricordarle le Convenzioni di Ginevra, che prevedono la protezione del personale sanitario». Poi ha aggiunto «come lei ama sua figlia e desidera vederla ogni giorno, io sento la mancanza di mio padre». Il tutto reso ancor più inquietante da un video postato sui social network con la fotografia della premier con in braccio sua figlia. Accanto a lui la parlamentare grillina che non solo annuiva ma ha dichiarato che «accogliere Elyas Abu Safiya alla Camera dei deputati è un onore e un dovere.

A lui e a suo padre voglio dire che siamo al loro fianco». Si tratta di un fatto molto grave per il coinvolgimento di un minore per finalità politiche peraltro in una vicenda delicata e legata al terrorismo. Non a caso non si è fatta attendere la presa di posizione ufficiale di Fratelli d’Italia per cui è: «Inaccettabile che una minore venga trascinata in una vicenda così delicata, segnata anche da accuse di legami con il terrorismo. Ancora più inquietante è che tutto questo sia avvenuto in una sede istituzionale, alla presenza di un parlamentare della Repubblica che, anziché prendere le distanze, ha annuito». È tutto il partito della premier a condannare quanto avvenuto a cominciare dalla responsabile immigrazione del partito Sara Kelany secondo cui: «Tirare in ballo la figlia minorenne della presidente del Consiglio Giorgia Meloni esorbita da ogni prerogativa parlamentare. La presidente del Consiglio è stata inoltre sbattuta sui social in posa con sua figlia, accanto alla foto del medico palestinese attualmente detenuto ed il figlio». L’onorevole Kelany ha aggiunto: «Non possiamo sapere se dietro i messaggi propalati ci siano meta obiettivi o messaggi subliminali che sono stati trasferiti a terzi». Da qui l’annuncio di un’interrogazione parlamentare e la richiesta al presidente della Camera di verificare «ogni violazione commessa».

Per il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami «è gravissimo quanto accaduto, è un episodio squallido e inaccettabile che evidenzia il basso livello morale dei rappresentanti del M5S. Conte non ha nulla da dire?», mentre per la vicecapogruppo Augusta Montaruli «usare i minori per lo scontro politico è indegno. Pur di attaccare questo Esecutivo, è un atto vile e speculativo che qualifica chi lo compie». Per la senatrice Ester Mieli invece «il M5s trasforma Montecitorio in un teatrino per una sceneggiata». Dal viceministro Edmondo Cirielli al questore della Camera Paolo Trancassini passando per la vicecapogruppo alla Camera Elisabetta Gardini e al vicecapogruppo al Senato Salvo Sallemi, lo sdegno è unanime. Non si è fatta attendere la replica della parlamentare grillina Ascari, già finita al centro delle polemiche per i suoi legami con Mohammad Hannoun: «Fdi stravolge le parole di un figlio per attaccarci». Quando la toppa è peggio del buco.