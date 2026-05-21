Il ministro Lollobrigida: "Europa dei burocrati ignora i bisogni del popolo"

"Coldiretti è stata sempre avanguardia di soluzioni e di proposte. Il nome del nostro ministero significa anche difendersi dalle degenerazioni, che nella comunicazione passano come difesa dell'ambiente ma sono cancellazione del nostro modo di vivere". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, all'assemblea della Coldiretti, dal titolo 'Coldiretti La forza amica del Paese', in corso al PalaLeonessa di Brescia."Di nemici ce ne siamo fatti tanti, ma io credo che avere forze amiche del Paese valga la pena rispetto a farsi nemici tra quelli che la nostra civiltà la vogliono cancellare", ha aggiunto.

"Manca un anno alle elezioni e il popolo, come giusto che sia, considererà cosa il governo ha messo in campo. Abbiamo fatto tanto e faremo ancora tanto insieme", ha detto il ministro. "Noi vogliamo un’italia che tenga al centro il mondo agricolo - ha poi sottolineato Lollobrigida -. Prima del nostro governo l’agricoltura era diventato un settore marginale, oggi anche con qualche polemica noi abbiamo fatto una scelta chiara: siamo dalla parte di chi produce e chi lavora".

"Abbiamo lavorato per far capire all'Europa che l'Italia non è un paese di secondo piano, non è un comprimario", ha affermato Lollobrigida, sottolineando che "dobbiamo cambiare la Pac, la Politica agricola europea, nata per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dell'ambiente".

"Quell'Europa era saggia, quella dei burocrati di oggi che ignorano i bisogno dei popoli non lo è".

Durante la cena di Coldiretti a Brescia, Lollobrigida viene letteralmente assalito dai partecipanti in cerca del selfie. In fila e con gentile insistenza hanno chiesto una foto con il ministro.