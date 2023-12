Natale, gli auguri della Meloni agli italiani: "Serve l'entusiasmo di tutti"

" Auguri, Italia ". Con queste parole Giorgia Meloni ha concluso il suo breve messaggio diretto ai cittadini per augurare buone feste di fine anno. Il presidente del Consiglio ha pubblicato un video sui propri canali social, rivolgendo agli italiani un rapido intervento in occasione del Natale ormai alle porte e trasmettendo un desiderio di positività. Una condizione assolutamente necessaria per consentire di guardare con ottimismo alle sfide che si palesano all'orizzonte nonostante le difficoltà del momento.

Meloni ha augurato un buon 25 dicembre a ogni singolo italiano, esprimendo l'auspicio " che sia un Natale di serenità, che sia un Natale di orgoglio ". Dal suo canto ha assicurato che il governo di centrodestra " sta facendo la sua parte per aiutare l'Italia in questa difficile situazione nella quale ci troviamo "; allo stesso tempo ha voluto puntare l'attenzione su quanto sia fondamentale " l'entusiasmo di ciascuno di noi " per fronteggiare le insidie che si paleseranno nei prossimi mesi.

Inoltre il presidente del Consiglio - rinnovando la speranza nei confronti di un Natale " di entusiasmo " - ha rivolto un pensiero particolare ai lavoratori che anche nei giorni di festa sono chiamati a svolgere la propria mansione per garantire a ognuno di noi di poter contare sui servizi essenziali. Da chi lavora nelle forze dell'ordine a chi è presente negli ospedali passando per chi pure in questo periodo dell'anno è impegnato nelle missioni di pace all'estero, " a loro soprattutto grazie ".

L'auspicio di un Natale connotato da elementi di rilievo come la serenità e l'orgoglio è arrivato attraverso un video sui social dal taglio non formale. Nel filmato non hanno trovato spazio né la classica scrivania di Palazzo Chigi né le bandiere: Meloni ha registrato gli auguri con una camicia bianca e una giacca rossa; sullo sfondo non passa inosservato l'albero di Natale illuminato da diverse luci intermittenti accompagnate dalle stelle di Natale nei vasi. Il risultato è un effetto sfocatura che rende il tutto soffuso.

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio ha dovuto annullare gli appuntamenti della settimana a causa di un persistente stato influenzale, motivo per cui è stato costretto a rinunciare al tradizionale scambio di auguri al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. La conferenza stampa di fine anno, in un primo momento fissata per il 21 dicembre, alla fine è slittata a giovedì 28 dicembre; si terrà alle ore 11 nell'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei deputati.