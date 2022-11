Il "no" di Zaia alle trivelle: "In passato effetti devastanti"

Da parte di Luca Zaia arriva un deciso "no" alle trivellazioni. Di recente il governo ha deciso di sbloccare nuove perforazioni nell'Adriatico, ma sul punto si è registrata la contrarietà del governatore della Regione Veneto. Il leghista, intervistato dal Corriere della Sera, l'ha definita " una questione di coerenza " visto che si era opposto già in occasione del referendum del 2016. A suo giudizio c'è un'osservazione oggettiva: " Gli esiti della subsidenza in seguito alle trivellazioni degli anni Cinquanta sono stati imponenti e devastanti ".

Il "no" di Zaia alle trivelle

Zaia ha voluto sottolineare che " la nostra gente è sicuramente inquieta " per quello che è accaduto. Poi è andato sul piano tecnico per argomentare il suo "no" ad altre trivelle, sottolineando che noi abbiamo fondali sabbiosi e non rocciosi come quelli della Croazia. " É tutto un altro contesto ed è ovvio che qualche punto interrogativo ci venga in mente ", ha aggiunto. Specificando che la sua posizione non è " ambientalista e tantomeno ideologica ".

Il governatore del Veneto si è detto favorevole ad esempio ai rigassificatori, invitando ad approfittarne e a sfruttarne al massimo le potenzialità. Il timore del leghista è che i risultati delle nuove perforazioni non siano evidenti prima di tre o quattro anni. Non solo: sostiene che bisogna fare i conti con la verifica dei danni. " Il problema però è che noi di prove ne abbiamo già fatte, e il combinato disposto tra morfologia e fragilità del territorio ha dato esiti pessimi ", ha dichiarato.

Per Zaia il punto è capire se esiste qualcuno in grado di certificare che non ci saranno rischi. Il governatore si è detto assolutamente consapevole della crisi energetica in corso, ma ha voluto sottolineare che " non si può passare sopra a questioni assolutamente serie in nome della ragion di Stato ". In tal senso ha ricordato che nel Polesine " è stato un disastro colossale ", rimarcando che sarà complicato " dipanare le perplessità di una comunità che ha già pagato un conto salato per quello che è stato ".

I timori per il turismo

C'è un ulteriore fattore su cui Zaia si è voluto focalizzare. Riguarda un fronte cruciale per il Veneto, la cui prima industria è rappresentata dal turismo. " La metà del fatturato viene proprio dalle spiagge ", ha fatto notare. Dunque le preoccupazioni sono incentrate anche su tale questione, ritenuta di rilievo per la Regione.