"Non la chiamo presidente". E il Pd fa portare via con la forza il consigliere d'opposizione

Al Comune di Impruneta, un piccolo centro della provincia di Firenze, durante l'ultimo Consiglio comunale si sono registrate scene che in Italia si sperava non si ripetessero più. Il Consiglio comunale esprime una maggioranza di centrosinistra e questo elemento è cruciale per capire cosa sia accaduto nel corso della seduta. Tutto è avvenuto sotto le telecamere, visto che il Consiglio comunale viene sempre registrato e poi pubblicato online per la condivisione con la cittadinanza. Tutto inizia quando Gabriele Franchi, esponente civico di Voltiamo Pagina Impruneta, ottiene la parola e nel ringraziare il presidente del Consiglio Angela Cappelletti la appella come "consigliere". Cappelletti ha definito " irricevibile " l'appellativo e ha preteso che Franchi si rivolgesse a lei come "presidente" e ha esortato il consigliere spiegando: " O mi chiama presidente o passo la parola a un altro consigliere ". Da questo momento si sono alzati i toni fino a quando Franchi, su ordine della stessa Cappelletti, è stato prelevato con forza dall'Aula.

" Credo che dovrà chiamare la forza pubblica affinché io la chiami ancora presidenze di questo Consiglio comunale e dubito che lei possa togliermi la parola. Quindi, se lei si aspetta che io la richiami 'presidente' credo che dovrà far intervenire la forza pubblica che già vedo e che per quanto mi riguarda può già mobilitare ", ha dichiarato Franchi. La presa di posizione del consigliere civico inizia da lontano quando, come spiegato dalla Lista Voltiamo Pagina Impruneta, il presidente Cappelletti si sarebbe " rifiutato di dissociarsi da una mail di minacce e insulti nei nostri confronti inviata dal Segretario generale ".

Dopo uno scambio animato tra Franchi, Matteo Zoppini, anche lui consigliere comunale di opposizione, e il segretario generale Vincenzo Del Regno, gli agenti della polizia locale sono stati chiamati in aula per scortare all'esterno Franchi. Tutto nasce da una mancanza formale, che ha interrotto il Consiglio. Alla provocazione di Franchi, Cappelletti ha reagito con la forza pubblica, che ha prelevato di peso il consigliere per portarlo fuori dall'aula. " Il punto più basso e più vergognoso della storia di Impruneta. Il punto più miserabile per un’intera Comunità e per un intero paese. Trascinare fuori dall'aula manu militari Consiglieri comunali, farli identificare e denunciare per interruzione di pubblico servizio dalla Polizia Municipale è un abuso gravissimo, l'ennesimo perpetrato da chi è pronto ad usare qualsiasi mezzo, finanche la violenza fisica, per zittirci. Gli oppositori? Meglio farli sparire, come fanno i peggiori regimi ", si legge nella nota vergata da Franchi e Zoppini.

Quello di ieri, proseguono nella nota, " è purtroppo solamente la punta di un enorme iceberg che vede l’Amministrazione Comunale intimidire e insultare tutti coloro che hanno un pensiero diverso e che non si allineano alla corte del Faraone. Noi di certo, e dopo ieri ancor di più, continueremo con orgoglio a tenere la schiena dritta e a non cedere di fronte alla violenza di personaggi meschini, imbarazzanti e moralmente indegni ".

ogni azione utile a tutelare i nostri diritti

Quindi, Zoppini e Franchi hanno annunciato la presentazione di unal Prefetto di Firenze, l'al Tar le due delibere che non hanno votato in quanto si trovavano fuori dall'aula e, concludono, valuteranno "".