Il giorno dopo il voto sugli e-book scolastici, il centrodestra prova a ricomporre la frattura in vista dell’esame del decreto Scuola alla Camera. Forza Italia non rinuncia a perseguire il tentativo di cancellare la norma introdotta al Senato da Fratelli d’Italia, mentre gli alleati e il governo studiano una strategia per evitare un nuovo scontro.

Gli azzurri hanno depositato tre emendamenti in commissione Cultura. Il primo, firmato da Rosaria Tassinari, Rita Dalla Chiesa, Patrizia Marrocco e Giorgio Mulè, punta a sopprimere la disposizione che obbliga gli editori a mettere a disposizione una versione digitale dei libri scolastici e universitari a un prezzo scontato di almeno il 50 per cento rispetto al cartaceo. Gli altri due propongono di rinviare l’applicazione della norma al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge e di escludere dall’obbligo i testi destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Una posizione che conferma la distanza da Fratelli d’Italia, dopo il voto contrario di Forza Italia al Senato. Il rischio, a Montecitorio, è concreto: se si ripetessero gli orientamenti emersi a Palazzo Madama, l’emendamento soppressivo potrebbe avere i numeri per passare. Uno scenario che FdI e Lega intendono scongiurare.

Tra le ipotesi allo studio, secondo quanto riferito da fonti parlamentari, c’è quella di accantonare l’emendamento azzurro, facendo decadere gli emendamenti e portando in Aula il testo approvato dal Senato. A quel punto il governo potrebbe porre la questione di fiducia, blindando il provvedimento. Una strada legata anche ai tempi stretti per la conversione in legge, fissata entro il 29 novembre.

Ma sul tavolo c’è anche una possibile mediazione. A proporla è Fabio Rampelli che ha depositato un emendamento concordato con il suo partito. La proposta prevede che l’adozione degli e-book nelle scuole primarie e secondarie sia subordinata a una valutazione del loro impatto cognitivo, relazionale, didattico e pedagogico sugli alunni. La verifica sarebbe affidata a una commissione composta da esperti di pedagogia, didattica ed editoria scolastica. Una soluzione che potrebbe aprire un confronto e che da quanto filtra sarebbe accolta con favore dal partito fondato da Silvio Berlusconi.

Intanto i vertici della coalizione cercano di ridimensionare le conseguenze dello strappo. Ignazio La Russa spiega ha riconosciuto che il voto ha rappresentato un’eccezione rispetto al metodo seguito finora dalla maggioranza. «Sia il relatore che il governo si sono rimessi all’aula. Questo significa che il voto non impegna il governo e non avrà ripercussioni sull’esecutivo. Dipenderà dai prossimi appuntamenti capire se ci saranno ripercussioni sul clima del governo. Il clima dovrà essere verificato nei prossimi giorni».

Antonio Tajani esclude ripercussioni sulla tenuta dell’esecutivo e si dice convinto che si troverà un accordo. «Non succede niente, non ha nulla a che vedere con la maggioranza», dice il vicepremier, ricordando che si trattava di un emendamento parlamentare e non di una proposta del governo. Più critico Matteo Salvini, che si dichiara «stupito» dal comportamento degli alleati. «Sono innamorato della carta stampata e non ho mai preso un e-book in vita mia», ha premesso il leader della Lega, aggiungendo però di non vedere quale problema possa creare la possibilità per le famiglie di scaricare libri a prezzi più accessibili.

Lunedì è atteso l’avvio dell’esame in commissione Cultura, mentre martedì il decreto dovrebbe approdare in Aula. La partita si gioca dunque su due piani: trovare una sintesi politica tra gli alleati e impedire che il voto sugli emendamenti riapra una frattura che i vertici del centrodestra puntano a ricomporre.