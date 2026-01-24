"O ti inginocchi o subisci ritorsioni". L'attacco di Lepore a Fratelli d'Italia

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, parlando dal palco della manifestazione organizzata in città dai sindacati della scuola contro il dimensionamento, ha attaccato a testa bassa Fratelli d'Italia: " Questo Governo sta colpendo soprattutto le Regioni che non si inginocchiano a un partito politico: in questo momento o ti inginocchi di fronte a Fratelli d'Italia o in questo Paese subisci delle ritorsioni ". Sono parole gravi da parte del sindaco di Bologna, città storicamente legata al Partito democratico, che si inseriscono in un clima di tensione in vista del referendum della Giustizia. " Noi che non abbiamo la tessera di Fratelli d'Italia vogliamo rispetto e vogliono rispetto le forze dell'ordine che non hanno la tessera di Fratelli d'Italia ", ha aggiunto il sindaco. Coinvolgere le forze dell'ordine è inappropriato sotto molti aspetti.

Al sindaco ha risposto proprio Fratelli d'Italia il quale, tramite Francesco Sassone, coordinatore cittadino Fdi Bologna Città, ha sottolineato che " le parole del Sindaco Lepore sulle immaginarie ritorsioni del tipo 'se non ti inginocchi a FdI', sono frasi tipiche di un bambino viziato, abituato a fare quello che gli pare, avendo lui sì tutti asserviti. Tanto che, in città, appena si alza una voce diversa dal suo pensiero unico, arriva subito il soccorso rosso ". Lepore, ha aggiunto Sassone, " deve abituarsi al fatto che in città c’è un’opposizione che sa fare bene il proprio dovere, come dimostrano le ultime sentenze e i rilievi dell’Anac, e che a livello nazionale c’è un Governo che sta facendo esattamente ciò per cui è stato scelto dagli italiani con il voto ".