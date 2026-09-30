Occhiuto sbarca a Roma con vista Forza Italia

La regia sembra perfetta. Roberto Occhiuto, vicepresidente di Forza Italia e governatore della Calabria, arriva a Roma, ancora sugli allori della vittoria azzurra alle elezioni suppletive nella sua regione, per presentare il suo libro. Un libro in cui appare in una visione eroica per il modo in cui ha affrontato la gogna mediatico-giudiziaria di un’inchiesta e prima ancora un’operazione al cuore, rigorosamente in un ospedale calabrese, malgrado la cattiva fama locale.

Il personaggio vuole crescere e, malgrado la fedeltà dichiarata ad Antonio Tajani, studia da leader, forte del suo gruppo di parlamentari e della vicinanza con la famiglia Berlusconi. Al partito vuole dare una scossa. «Dobbiamo essere più smart - dice - a volte sembriamo fermi a 20-30 anni fa. Non bastano le buone idee, se non si comunicano bene». Nel volume «Il coraggio di governare», Occhiuto racconta la difficile scelta tra dimettersi dopo l’avviso di garanzia o gridare al complotto e farsi vittima delle toghe. Dice di aver imboccato una terza via, quella di dimettersi e ricandidarsi, per far scegliere ai cittadini se proseguire la carriera politica. «Chi governa - scrive - deve essere pronto, ogni mattina, a giustificarsi davanti a chi lo ha eletto».

Dopo la vittoria del tesoriere di Fi Fabio Roscioli a Reggio Calabria, Occhiuto ha dato qualche lezione a livello nazionale. «Quando il centrodestra non teme il populismo e propone argomenti e dati a consuntivo del proprio lavoro, vince». Quanto al debutto del generale Vannacci, dice di non temerlo. «Voleva la sua Sassonia? A Reggio ha preso sassate elettorali». Per lui, gli elettori «hanno premiato il buongoverno del centrodestra, in Regione e nel Comune»e, insomma, bisogna prendere esempio dalla Calabria. A Roma, comunque, sembra che nessuno legga nulla di sospetto nelle sue parole. Dice Maurizio Gasparri: «Sono fondamentali le esperienze di governo come quella della Calabria, dove Occhiuto ha rivinto con largo consenso grazie alla qualità dell’azione di governo. In questa fase di preparazione di un nuovo confronto elettorale nazionale è utile un apporto di proposte e progetti».