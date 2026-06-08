Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni |la storia

La Ong tedesca mette in mare una nuova nave con la bandiera palestinese: esultano i migranti

L’eco della presentazione della Aurora 2 è arrivata fino in Nord Africa: “Che Dio ci protegga”

La Ong tedesca mette in mare una nuova nave con la bandiera palestinese: esultano i migranti
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

In vista della stagione estiva, la Ong dei migranti tedesca Sea-Watch ha messo in mare una nuova barca. Si tratta di un peschereccio veloce che va ad affiancarsi all’Aurora per le operazioni nel Mediterraneo centrale. È la strategia delle “piccole barche” che le organizzazioni non governative hanno approntato da quando è stato introdotto il decreto Piantedosi, che garantisce minori costi di carburante e, soprattutto, più possibilità di ottenere un porto vicino. L’eco della presentazione della barca Aurora 2 è arrivata fino in nord Africa, dove le organizzazioni che gestiscono i traffici sono sempre molto attente ai movimenti delle Ong e, infatti, la notizia è stata rapidamente rilanciata nei canali seguiti da chi vuole imbarcarsi in direzione dell’Italia.

"3mila euro per arrivare in Italia". Arrestati 10 tunisini che portavano migranti a Pantelleria

Che Dio ci protegga”, ha commentato un soggetto che evidentemente sta valutando di prendere il mare e si sente più sicuro sapendo che ci sarà una nave in più nel Mediterraneo. Tra gli elementi che i trafficanti hanno voluto rendere noti in merito alla barca c’è la presenza della bandiera della Palestina, che affianca quella tedesca di appartenenza della barca e quella italiana di cortesia che viene esposta in ingresso nel Paese. Ovviamente i migranti tralasciano tutto l’aspetto politico che, invece, l’organizzazione ci tiene a rendere noto, confermando una volta di più che l’aspetto umanitario è solo uno dei motivi per i quali le Ong operano in Italia lungo la rotta dei migranti e non, per esempio, in Spagna o in Grecia. “Aurora 2 entra a far parte della flotta civile di Sea-Watch per contrastare la strategia del Governo italiano di ostacolo al soccorso in mare. Simbolo della convergenza delle lotte di mare e di terra, in alleanza con il collettivo di fabbrica ex GKN, porterà permanentemente la bandiera palestinese, manifesto di solidarietà contro genocidio, economia di guerra, sfruttamento, respingimenti e violazioni dei diritti fondamentali”, si legge nel comunicato della tedesca Sea-Watch.

Migranti, il silenzio delle Ong sui 3mila morti nella rotta per la Spagna

Non è una novità che l’organizzazione con base in Germania faccia politica nel nostro Paese, questa è solamente una conferma ulteriore che non deve stupire. “Vogliamo che questa nave sia simbolo concreto della convergenza di lotte, un ponte tra mare e terra in un tempo in cui la società civile deve compattarsi su tutti i fronti, per testimoniare, opporsi e resistere nel nome del mutuo soccorso, in mare e a terra”, hanno dichiarato Dario Salvetti, portavoce del collettivo di Fabbrica ex-GKN e Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch.

non è chiaro in cosa consista il ruolo del collettivo di fabbrica ex GKN organizzazione autonoma nata dai lavoratori dello stabilimento automobilistico GKN di Campi Bisenzio a Firenze a seguito del loro licenziamento di massa.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica