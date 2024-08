Parlamento chiuso per ferie, ma sono meritate?

Ascolta ora 00:00 00:00

Cari amici de La Buvette, spero vi stiate godendo le vacanze nonostante i prezzi alle stelle di questa caldissima estate.

Vi parlo dallo splendido mare della Calabria, qui non costa tutto caro. I prezzi non sono salati, anzi sono molto accessibili. Onesti. In questa puntata, però, non vi voglio parlare dell’aumento del costo della vita e del caro vacanze, bensì della casta. Sì, avete capito bene. Vi sorprenderò, ne sono certo, se vi dico che - almeno questa volta - voglio parlarvene bene. O meglio, benino. Sì, perché mentre tutti i nostri politici sono in ferie (non so se meritate) la statistica e i numeri ci dicono che sono dei veri e propri (vogliamo esagerare) stakanovisti. Nel 2023 hanno tenuto ben 191 sedute plenarie contro le 134 della House of Commons britannica, 152 dell’Assemblea nazionale francese, 68 del parlamento tedesco e 60 di quello spagnolo. Per non parlare poi del congresso americano: lì si sono riuniti solo per 180 giorni. Certo, questo non significa che le nostre siano tutte sedute produttive, ma è un fatto che dobbiamo riconoscergli dopo averli attaccati più volte proprio da questo blog.

Sapete, comandare logora. E loro sono sicuramente logorati, riposare la mente aiuta a produrre, a pensare cose buone. E l’Italia ne ha davvero bisogno. Mentre loro se la godono noi gli diamo un merito: i nostri parlamentari sono quelli che vanno meno in vacanza rispetto agli altri paesi dell’Euro zona. Sì, proprio così. No, non è una fake news se è quello che state pensando. Nel 2023 Camera e Senato hanno chiuso per ferie solo un mese scarso: dal 7 agosto al 4 settembre. Il Congresso Usa ha invece sospeso i lavori dal 29 luglio all'11 settembre e la Casa dei Comuni dal 20 luglio al 4 settembre. A Madrid l'ultima seduta plenaria di quest'anno si è svolta il 27 giugno e la prossima è prevista per settembre.

Francesi, tedeschi e canadesi hanno tre mesi di stop e lo Shugiin riaprirà ad ottobre. Mica male se si pensa che i nostri sono costretti a tornare subito a lavoro già negli ultimi giorni di agosto. Le pratiche sul tavolo sono tante e il premiercorre. Per ora.