Il dolore della Ricciarelli, l'omaggio di Venier. Lunga coda per l'addio a Pippo Baudo

Aperta stamani al Teatro delle Vittorie la camera ardente per l'ultimo saluto a Pippo Baudo. Il feretro è arrivato poco prima delle 9.00, quando fuori dall'edificio si era già formata una lunga fila di persone intenzionate a recare omaggio all'artista.

La camera ardente

Dalle ore 10.00 è possibile accedere alla sala, che resterà aperta fino alle ore 20.00. Dopodiché ci sarà la giornata di domani, dalle 9.00 alle 12.00. Poi, mercoledì, si terranno i funerali.

La scelta del Teatro delle Vittorie non è stata un caso. Si tratta di un luogo legato all'importante carriera del conduttore, dato che lì hanno preso vita alcuni dei suoi programmi più importanti. Il feretro è stato sistemato con cura in una sala allestita a dovere, con un sipario rosso e tante rose rosse. Su uno schermo televisivo, inoltre, vengono fatte scorrere delle immagini della carriera del presentatore. Non mancano numerose corone intorno alla bara. Presente anche un picchetto di carabinieri in alta uniforme.

Tantissimi i cittadini in fila per l'ultimo saluto al celebre conduttore. Tantissimi anche i vip, legati a Baudo da un rapporto di rispetto e amicizia.

Dolcissimo il ricordo di Michelle Hunziker, che ha scritto sui social: "Ricordo i nostri momenti insieme, seduti sui divani dei salotti negli alberghi con una camomilla dopo lo spettacolo, stanchi e felici a ridere come dei pazzi e a raccontarci tante storie. Io passavo ore a farti domande e ad ascoltarti affascinata. Tu sei stato il più grande narratore di storie straordinarie che io abbia mai conosciuto, le custodisco gelosamente nel mio cuore".

I presenti per l'ultimo omaggio

Fra i primi ad arrivare alla camera ardente sono state Katia Ricciarelli e Mara Venier. Le due sono giunte insieme, e hanno trovato ad attenderle il dg della Rai, Roberto Sergio, con il quale c'è stato un lungo abbraccio. "Lui non muore, lui è la Rai. Continua a essere moderno, continua a essere la Rai. La Rai non è finita, tutti si ispireranno a Pippo, compreso Stefano de Martino. Tutti si adopereranno nel solco e nella modalità di Pippo" , sono state le parole di Roberto Sergio.

A raggiungere Teatro delle Vittorie anche Max Giusti: " Se ne va un pezzo di televisione, ci ha accompagnato per un periodo lunghissimo, sia negli anni di piombo che quando il nostro Paese brillava. Era una persona straordinaria che rispondeva sempre al telefono, se serviva correva. C'era sempre".

Dalla Sicilia è arrivata anche Mary Gitto, cantante messinese che anni fa ebbe modo di conoscere il presentatore. "Ha fondato il festival della canzone siciliana e ricordo le sue parole di incoraggiamento" , ha raccontato.

Non è mancata la presenza di Lino Banfi. "Abbiamo fatto tanti spettacoli insieme, io e Baudo. Ti voglio bene Pippo, non posso dirti che ci vedremo presto. C'è tempo" , ha dichiarato l'attore. Poi ha rivelato un anedotto: "Scherzavamo sempre sul fatto che eravamo le quattro B del '36: Banfi, Baudo, Bergoglio e Berlusconi e ahimè sono rimasto solo io".

Eros Ramazzotti ha raggiunto la camera ardente passando da un ingresso secondario, ma ha poi commentato: "Era il migliore, un grande. È dura".

Teatro delle Vittorie intitolato a Baudo

Da Lino Banfi è arrivata anche la proposta di intitolare a Pippo Baudo il teatro delle Vittorie. Dopo aver reso omaggio al feretro, l'attore si è rivolto al dg della Rai Roberto Sergio.

Roberto, perché non intitolate il teatro delle Vittorie a Pippo Baudo?

", gli avrebbe chiesto. A quanto pare ci sarebbe già un'idea a riguardo, perché Sergio ha risposto che la questione sarà discussa durante il prossimo Consiglio di amministrazione.