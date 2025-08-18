Meloni a Washington per il vertice con Trump e Zelensky. Attacco russo su Kharkiv, morto un bambino

Mosca: nella notte abbattuti 23 droni ucraini
Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 23 droni ucraini in sei regioni del Paese, nella Crimea occupata e sul Mar d'Azov e il Mar Nero: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Il maggior numero di droni distrutti - otto - è stato intercettato nella regione di Tambov.
Ucraina: 11 feriti in attacco russo a Kharkiv
Undici persone sono rimaste ferite in un attacco russo a Kharkiv, in Ucraina. Lo hanno riferito le autorità ucraine, precisando che l'attacco è stato effettuato prima della visita del presidente Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. ll missile ha danneggiato circa una dozzina di condomini, mandato in frantumi finestre e costretto alcuni residenti a evacuare mentre i medici si prendevano cura dei feriti.
Trump: Zelensky può mettere fine alla guerra subito se vuole
"Grande giornata domani alla Casa Bianca. Non ho mai avuto così tanti leader europei contemporaneamente. È un grande onore per me ospitarli". E' quanto scrive sul suo profilo Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a poche ore dall'incontro con i leader europei e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. In un post pubblicato domenica sera sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato: "Il presidente ucraino Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, oppure può continuare a combattere. Ricordatevi come è iniziato. Non è possibile riavere indietro la Crimea data a Obama (12 anni fa, senza che fosse stato sparato un colpo!), e non è possibiel che l'Ucraina entri nella Nato. Alcune cose non cambiano mai", ha aggiunto Trump.
Zelensky: "Vogliamo la pace e deve essere durata"
"Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile. E la pace deve essere duratura". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X al suo arrivo a Washington. "Non come anni fa, quando l'Ucraina fu costretta a rinunciare alla Crimea e a parte del nostro Oriente – parte del Donbass – e Putin lo usò semplicemente come trampolino di lancio per un nuovo attacco. O quando all'Ucraina furono concesse le cosiddette 'garanzie di sicurezzà nel 1994, ma non funzionarono. Naturalmente, la Crimea non avrebbe dovuto essere ceduta allora, proprio come gli ucraini non hanno rinunciato a Kiev, Odessa o Kharkiv dopo il 2022", ha aggiunto Zelensky. "Gli ucraini stanno combattendo per la loro terra, per la loro indipendenza. Ora, i nostri soldati hanno ottenuto successi nelle regioni di Donetsk e Sumy. Sono fiducioso che difenderemo l'Ucraina, garantiremo efficacemente la sicurezza e che il nostro popolo sarà sempre grato al Presidente Trump, a tutti in America e a ogni partner e alleato per il loro sostegno e la loro preziosa assistenza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che ha iniziato lei stessa. E spero che la nostra forza congiunta con l'America e i nostri amici europei possa costringere la Russia a una vera pace", ha concluso Zelensky.
Alle 19 bilaterale Trump-Zelensky, poi incontro con leader europei
La Casa Bianca ha reso noto il programma degli incontri che il presidente Donald Trump avrà nel corso della giornata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei volati a Washington, tra i quali la premier Giorgia Meloni. L'arrivo di questi ultimi alla Casa Bianca è previsto per le 12 (le 18 in Italia); a seguire, alle 13 (le 19 in Italia) sarà la volta del leader ucraino, che sarà accolto da Trump. L'inizio del bilaterale tra il presidente Usa e Zelensky è in programma alle 13.15 (le 19.15 in Italia). Alle 14.15 (le 20.15 in Italia), Trump saluterà i leader europei, con i quali ci sarà una foto di famiglia. Alle 15 (le 21 in Italia) avrà inizio l'incontro multilaterale con i leader europei.
Aereo di Meloni atterrato a Washington, alle 18 la premier sarà alla Casa Bianca
L'aereo della premier Giorgia Meloni è atterrato alla base Andrews, in Maryland, l'installazione militare nei pressi di Washington, dove atterrano i voli di Stato dei leader stranieri in visita nella capitale Usa. La presidente del Consiglio sarà alla Casa Bianca a partire dalle 12 (le 18 in Italia) insieme agli altri leader europei e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'incontro multilaterale col presidente Donald Trump è in programma dalle 15 (le 21 in Italia).
Droni russi su Kharkiv, almeno 3 morti e 17 feriti
Almeno tre persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite stanotte in un attacco di droni russi sulla città ucraina orientale di Kharkiv, ha dichiarato oggi il sindaco Igor Terekhov specificando che tra le vittime c'è anche "un bambino piccolo".
Zelensky è arrivato a Washington per l'incontro con Trump
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington per l'incontro con il suo omologo americano Donald Trump e i leader europei. Lo annuncia lo stesso Zelensky su X.