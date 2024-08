Il partito del Generale

Ascolta ora 00:00 00:00

Cari amici de La Buvette, in queste ultime settimane non si è fatto altro che parlare del generale Roberto Vannacci e del suo nuovo partito: “il Mondo al Contrario”, un comitato culturale trasformato dopo un anno dalla sua nascita in associazione politica. Ma di cosa si tratta? È davvero un movimento in contrapposizione alla Lega di Matteo Salvini che lo ha portato fin dentro il Parlamento Europeo? Animati dalla curiosità che ci contraddistingue, armati di microfono, siamo andati in Versilia, Toscana, dove il generale Roberto Vannacci insieme ai suoi “camerati” e colonnelli ha celebrato il primo compleanno del movimento che prende il nome proprio dal suo libro. La parola a Vannacci!

“Cosa sta succedendo? Sta succedendo che un comitato culturale (culturale perché si rifaceva ad uno scrittore, il sottoscritto) si sta trasformando in associazione politica perché lo scrittore, nel frattempo, è diventato un uomo politico. Non cambia assolutamente nulla! Quello stesso movimento, il comitato, ha cominciato a tesserare ad agosto 2023. Sul fronte orientale non c’è nulla di nuovo.”

A proposito del movimento, potrebbe essere un satellite della Lega?

“Il movimento sostiene me, io sono nella Lega e quindi per proprietà transitiva sostiene la Lega.”

Non solo il Generale Roberto Vannacci, ai nostri microfoni anche il suo tenente colonnello e braccio destro (ovviamente) Fabio Filomeni. È lui il presidente del nuovo movimento politico, è lui a muovere le fila e ad organizzare le truppe. Ma dove vogliono andare? Glielo abbiamo chiesto!

“Noi seguiamo parallelamente il generale Vannacci, siamo convinti abbia sfondato la cappa del politicamente corretto e gli stiamo sempre dietro.”

Il generale ha detto “non andrò via dalla Lega”, quindi siete un movimento che sostiene la Lega?

“Noi siamo in appoggio sempre, solo e comunque al generale. Essendo il generale nella Lega credo che apporteremo anche un beneficio al partito di cui lui fa parte.”

Il sostegno attorno al generale si allarga sempre di più, non solo “il Mondo al Contrario”, ma a supporto del militare (oggi parlamentare europeo) è nato anche il movimento “Noi con Vannacci”. A guidarlo l’ex senatore della Lega Umberto Fusco, “re” di Viterbo. Anche lui ex tenente colonnello, elicotterista. È lui ad aver organizzato la prima festa nazionale per il generale che si terrà il 18 e 19 settembre nella città dei papi. Per molti si tratta della prima uscita pubblica del nuovo partito. Ma sentiamo Umberto Fusco.

“Noi lo seguiamo nella sua politica…”

Ma è in contrapposizione alla Lega di Salvini?

“No, nessuna contrapposizione, facciamo politica a tutti i livelli e portiamo avanti le problematiche che il territorio ci presenta. Ci sono tante persone che si sono avvicinate e il numero è destinato a crescere.”

Matteo Salvini, però, assicura: “con Vannacci lavoreremo benissimo per i

prossimi anni” sarà davvero così? E cosa ne pensa il generale dei due governatori () a lui ostili? Glielo abbiamo chiesto! Per saperlo