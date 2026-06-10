Piantedosi: "L'IA a supporto della sicurezza non sarà un Grande fratello"

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm ha annunciato l'approvazine di due decreti legislativi di adeguamento alle normative europee in materia di Intelligenza artificiale. "Ogni utilizzo dell'Intelligenza artificiale per la sicurezza - ha assicurato il capo del Viminale - deve essere sottoposto a una revisione e sorveglianza umana qualificata. Inoltre, deve garantire la tutela dei dati personali e sensibili. L'IA costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato: le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano. Non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di 'Grande fratellò generalizzato, è vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche".

"Strumento a supporto polizia ma non sostituisce decisioni umane"

"Per la prima volta viene disciplinato l'uso dell'Intelligenza artificiale per le forze di polizia" con "l'obiettivo di mettere a disposizione delle funzioni di polizia e sicurezza anche le tecnologie più avanzate" e in particolare "il dl stabilisce che l'Intelligenza artificiale sia un importante e innovativo strumento ma non sostituisce le decisioni umane", ha precisato Piantedosi. "Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione e a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole della protezione dei dati personali in particolare dei dati sensibili".

"L'IA utilizzabile ex ante o post reato ma con numerose garanzie"

È prevista "una duplice modalità di utilizzo" dell'IA per la sicurezza, spiega il capo del Viminale. "La prima è ex ante la commissione di reati: ovvero in caso di pericolo e minaccia legati a condizioni come terrorismo o per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta". In questi casi "serve richiesta del questore e autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Sono previsti meccanismi di valutazione di impatto sui diritti fondamentali e meccanismi di notifica al garante della privacy. C'è poi un utilizzo ex post rispetto al reato. Anche qui sono previste garanzie".

Mantovano: "Italia primo Paese ad avere normativa organica"

"L'Italia, con questi decreti attuativi e con la legge dello scorso anno, è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia di intelligenza artificiale". Lo ha fatto sapere il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

"Questi decreti - ha spiegato - assicurano attuazione regolamento europeo nell'ordinamento nazionale" e sono il frutto di un ", a livello formale e informale" e "in linea con la legge 132 dello scorso anno, l'impostazione antropocentrica è caratteristica di tutti gli interventi contenuti nei due cecreti: al centro non c'è la macchina ma la persona". E questa impostazione, ha rimarcato, "si trova in sintonia con l'ultima enciclica" del Papa.