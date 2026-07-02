Di Pietro: "Non disponibile a candidarmi come sindaco di Milano"

Antonio Di Pietro non si candiderà nella corsa a sindaco di Milano dopo Beppe Sala. Lo ha detto lui stesso a "Milano Quotidiano"

"Non sono disponibile a fare il candidato sindaco, non di centrodestra o di centrosinistra", ha detto l'ex pm di Mani Pulite, "Ritengo conclusa la mia esperienza istituzionale e politica. Dopo aver fatto il magistrato, il ministro, il deputato e il senatore occorre dare spazio al nuovo. Sono valutazioni personali.

Ringrazio chi ha fatto il mio nome, come l'ex ministra del Turismo, Daniela Santanché, e anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Ma per rispetto della mia famiglia ritengo chiusa la mia esperienza politica e istituzionale e terminata questa fase della mia vita. Il problema è a monte e non politico e riguarda la terza fase della mia vita".