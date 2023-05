Le polemiche, i 15 voti di scarto e il flop giallorosso: cosa è successo a Pisa

I cittadini di Pisa saranno chiamati di nuovo alle urne tra due settimane. Per una manciata di voti (appena quindici) il sindaco uscente, Michele Conti, non è riuscito a strappare la vittoria al primo turno. Si è fermato al 49,96%, contro il 41,12% del suo sfidante, Paolo Martinelli, candidato del centrosinistra. I numeri assoluti parlano di 20.091 preferenze per Conti, 16.534 per il suo sfidante, con una differenza di 3.557 voti. Un bello scarto, eppure non sufficiente, perché non è scattato il fatidico 50% più unp. Tutto da rifare, dunque. Una beffa per Conti. Una speranza che si allunga per Martinelli. Il divario tra i due è davvero grosso, ma al ballottaggio, come la storia delle elezioni insegna, si parte sempre dallo zero a zero. Tutto è possibile.

A Conti non sono bastati 20.091 voti (200 in meno di quelli conquistati al ballottaggio nel 2018 per conquistare il Comune) per ottenere la riconferma. Il responso è arrivato all'1 e 40 di notte, dopo uno spoglio molto lento e contestato in almeno tre sezioni. In una di queste sono stati persino chiamati i carabinieri, per riportare l'ordine.

Silenzio (per ora) da Michele Conti. Ha esultato invece, sui propri canali social, Paolo Martinelli: "Mesi fa ci dicevano che era impossibile e invece è accaduto: andremo al ballottaggio. L’amministrazione Conti non è stata scelta da una larga maggioranza di cittadini pisani, tra chi ha scelto di non votare e chi ha scelto candidati alternativi. La partita è aperta e la giocheremo fino in fondo chiamando alla partecipazione e al voto tutti i pisani che hanno di Pisa un’idea diversa. Più moderna, aperta, solidale. Vamos" . Per il centrosinistra ave costretto il sindaco uscente al ballottaggio è già una mezza vittoria

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, su Fb esulta per "lo storico 49,96%, un sogno fino a poco tempo fa" e aggiunge, maliziosamente, che "questa volta i soliti giochetti nei seggi hanno condizionato la democrazia".

Un dato che balza agli occhi è che l'alleanza Pd-M5S non ha portato i frutti che la sinistra sperava. Soprattutto perché i Cinque stelle sono calati moltissimo, fermandosi al 3,04% (cinque anni fa presero il 9,82%), mentre il Pd si è confermato primo partito, all'ombra della Torre pendente, con il 23,50% (cinque anni fa 23,62%). Da non sottovalutare la buona affermazione della lista civica del sindaco, terza forza politica con il 14,53%, dietro a FdI (17,04%) ma davanti alla Lega (10,33%).

Ora cosa può accadere?

La regola numero uno è riportare alle urne i propri sostenitori. Vale per tutti. Chi ha più resistenza e "costringe" il proprio elettorato a muoversi da casa parte avvantaggiato. Si dice che l'elettorato di centrodestra sia più "pigro" rispetto a quello più "inquadrato" di sinistra. Una volta almeno era così, ma nel 2023 non ci sono più le certezze di una volta. E quando in ballo c'è la poltrona di sindaco per cinque anni è difficile pensare che i cittadini preferiscano andare al mare. Certo, non ci sarà più il traino dei candidati in consiglio, con le loro preferenze da conquistare. Anche questo può pesare.

Da chi può pescare voti Conti? L'impressione è che abbia dato fondo a tutte le risorse. Con il 50% (meno un soffio) dei votanti ha fatto il boom, ora deve confermarsi. Martinelli, invece, deve sperare nel "bottino" di Francesco "Ciccio" Auletta, storico esponente della sinistra radicale pisana, formatosi nel 1990 con loccupazione universitaria della "Pantera". Auletta ha preso il 6,73%, pari a 2.706 voti. Non sono pochi. Ma al di là delle indicazioni di voto (che potrebbero anche non esserci), bisogna vedere cosa faranno i suoi elettori. Non è detto che tutti obbediscano, vista anche l'antipatia nei confronti del Pd e dei suoi alleati. Il richiamo all'antifascismo basterà a fare da collante? Ben più esiguo il consenso raccolto dalla candidata di Italia Viva, Azione e Psi (Rita Mariotti), che si è fermata all'1,34% (538 voti). Certo, visto e considerato che lo scarto al primo turno è stato di soli 15 voti, anche questi male non fanno. Ma vale lo stesso discorso dei sostenitori di Auletta.