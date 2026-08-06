Ponte sullo Stretto, via libera unanime alla progettazione esecutiva

Il progetto del Ponte sullo Stretto compie un nuovo passo avanti. L’assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha infatti approvato all’unanimità il passaggio alla fase della progettazione esecutiva del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

A renderlo noto è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spiegando che la riunione era stata convocata proprio per esaminare il progetto dell’opera. Al termine dell’assemblea, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso voto favorevole unanime, consentendo così l’avvio della successiva fase della progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto.

Nino Germana (Lega): “Acceleriamo sviluppo e lavoro per la Sicilia”

Immediata la reazione della Lega. “Mentre i soliti signori del ‘no’ continuano a scommettere sull’immobilismo - perché non fare nulla è sempre più facile - , dalle istituzioni arriva una risposta chiara con i fatti. Il via libera con voto unanime giunto dall’assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla successiva fase della progettazione esecutiva per il Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria rappresenta un passaggio tecnico e strategico di fondamentale importanza”, ha detto Nino Germana, segretario della Lega in Sicilia e segretario della ottava commissione al Senato.

“Parliamo di un’opera essenziale che farà da reale acceleratore di sviluppo, crescita e lavoro per la nostra regione e per l’Italia intera. E la conferma della concretezza dell’azione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’impegno costante della Lega, al Governo e in Parlamento, per sbloccare i cantieri e dare finalmente al territorio le risposte che i cittadini attendono da anni”.