Preferita dal 60% degli italiani: è Giorgia Meloni il leader più amato

È ancora Giorgia Meloni il leader politico più amato dagli italiani. A distanza di un anno dall'elezione del settembre 2022, infatti, il leader del governo piace al 60.17% della popolazione. Questi sono i dati che emergono dallo studio realizzato da Vis Factor per il Sole 24 Ore tramite Human, piattaforma esclusiva di web e social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana. Rispetto a un anno fa, il premier è calato di un punto percentuale, passando dal 61.15% al 60.17% nel sentiment social.

" A pesare principalmente sono il dibattito sulla situazione economica, il drastico ridimensionamento del Reddito di cittadinanza ha creato in rete fortissime polemiche, ma anche la stretta sul Superbonus e le attese sulla diminuzione delle tasse e sull’aumento delle pensioni creano dibattito acceso, e la questione immigrazione ", spiega Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor, analizzando lo studio di Human sul gradimento di Giorgia Meloni. Reddito di cittadinanza e Superbonus sono i due elementi che hanno contribuito a causare un problema nel bilancio dello Stato, che il governo Meloni sta lavorando per rimodulare e trasformare in misure economicamente sostenibili per il Paese. Finora sono state solamente due voci a perdere, in quando il reddito grillino è stato erogato a pioggia anche agli occupabili, che in questo modo non hanno contribuito alle spese del Paese ma solamente ricevuto denaro dallo stesso. Allo stesso modo il superbonus erogato senza criteri sostenibili è stato un salasso che è costato a ogni cittadino 2000 euro.

Con queste misure, il M5s e Giuseppe Conte hanno condotto la campagna elettorale e continuano a farlo. L'ex premier ha un gradimento del 59.75% e, come sottolinea lo stesso Brunetti, " su tutte, la battaglia a difesa del Reddito di cittadinanza ha compattato molto i simpatizzanti 5Stelle ". Alle loro spalle, decisamente staccata, si piazza Elly Schlein al 56.13%. Nella top 5 ci sono poi Antonio Tajani al 55.77% e Matteo Salvini al 52.21%. Nella top 5 emerge con forza che 3 delle 5 posizioni sono occupate da leader di partiti politici al governo.