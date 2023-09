"Progetto di governo". Conte prepara l'asse col Pd massimalista della Schlein

Il campo largo è tramontato. L’alleanza giallo-rossa alla pari non è realistica nel breve periodo. L’agenda della sinistra, ormai, la detta Giuseppe Conte e il suo Movimento 5 Stelle. Il leader pentastellato, invitato ieri alla Festa dell’Unità di Ravenna, la prima targata Schlein, si sente a casa. L’obiettivo dell’ex avvocato del popolo è uno solo: egemonizzare il nuovo corso dem e lavorare a un progetto d’insieme con Elly Schlein e soci. Una doppia partita con un duplice bottino: diminuire le differenze con i dem e, ovviamente, guadagnare terreno a sinistra.

Il progetto di Conte

Il presidente del Movimento grillino, accolto con un’ovazione dalla platea, mette subito in chiaro il suo programma. “Spesso – sembra indietreggiare inizialmente Conte – ci dicono: dovete andare uniti. Ma abbiamo visto a cosa portano i cartelli elettorali costruiti così: dopo un anno della destra vediamo grandissime divisioni ”. Un passo indietro notevole per prendere la rincorsa e lanciarsi meglio: “Dobbiamo lavorare per costruire un progetto di governo del Paese, ma non buttandoci in un’alleanza posticcia” .

La strada verso un’alleanza giallo-rossa strutturale è tracciata: “Dobbiamo arrivarci – sentenzia il leader pentastellato – attraverso un confronto chiaro. Ritrovandoci sui temi” . I dossier comuni sul tavolo, inutile nasconderlo, sono numerosi. Dal salario minimo legale, proposta firmata dal Movimento grillino e promossa dal Pd schleiniano, alla battaglia sulla sanità pubblica. Dal referendum anti-Jobs Act annunciato dalla Cgil all’ambientalismo sfrenato. Dalla politica massimalista all’avversione condivisa e ideologica al riformismo moderato.

L'appello di Schlein ai 5 Stelle

Insomma, la cultura del Partito democratico si prepara ad essere egemonizzata, in tutto e per tutto, dal Movimento grillino a cinque stelle. E dal nuovo organigramma dem, partendo dalla segretaria, non arriva alcuna difesa. Il fortino del Pd è aperto a nuovi conquistatori. Di più: l’azzardo di Schlein, intervistata sul palco della festa del Fatto quotidiano, è ancora più pericoloso: “Alle prossime elezioni regionali – spiega la segretaria dem – dobbiamo lanciare un segnale, noi e i Cinque Stelle” . Il messaggio è chiaro: mettiamo da parte le divisioni, seppur importanti, e corriamo insieme. Il destinatario, nemmeno a dirlo, è sempre lo stesso: Giuseppe Conte.