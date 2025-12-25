“Può arrecare un grave pregiudizio”. Stop al gemellaggio tra Riace e Gaza

Il Comune di Riace ha proposto uno schema di gemellaggio con Gaza al ministero per gli Affari regionali e le autonomie, dopo che il sindaco Mimmo Lucano lo aveva già firmato lo scorso agosto con il sindaco di Gaza City Yahya Sarraj in video collegamento. Tuttavia, dal ministero è arrivata una replica dubbiosa in quanto questo gemellaggio, in questo momento, potrebbe " arrecare un grave pregiudizio alla politica estera italiana " a causa del " legame esistente tra consigli locali e sindaci di Gaza e l'organizzazione terroristica Hamas, sottoposta a sanzioni da parte dell'Unione europea ".

Nella sua lettera a Lucano, il ministro Calderoli spiega che " a conclusione dell'istruttoria esperita presso le amministrazioni interessate, si rappresenta che il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha espresso parere negativo alla sottoscrizione del gemellaggio ". Il parere negativo è arrivato anche dalla Farnesina, la quale ha voluto sottolineare che " sussistono rilevanti motivi ostativi, connessi al legame esistente tra consigli locali e sindaci di Gaza e l'organizzazione terroristica Hamas. Pertanto, ove effettivamente concluso, il gemellaggio in questione sarebbe suscettibile di arrecare un grave pregiudizio alla politica estera italiana. L'Italia, infatti, sostiene senza ambiguità la necessità di escludere Hamas da qualsivoglia futuro politico e securitario nella Striscia ".