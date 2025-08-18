Qualcuno lo dica ad Albanese, viva il taser e Trump: quindi, oggi...

- Francesca Albanese ha detto, a Catania, parlando di Israele e Gaza, che il fatto di aver votato Hamas non può essere un buon motivo per Tel Aviv per invadere la Striscia. E va bene. Ma poi ha aggiunto: “Se votare persone dagli ideali strani fosse un criterio per aggredire, noi dovremmo essere aggrediti in questo momento perché tra le disposizioni transitorie della nostra Costituzione c’è il divieto di ricostituzione del partito fascista in ogni sua forma”. Cioè: Meloni e Fdi come Hamas.

- Di più: secondo Albanese se i palestinesi volessero votare Hamas a guida del loro Stato “non sono affari nostri”, perché nel loro Paese “fanno quello che vogliono”. Quindi: gli italiani non possono ricostituire il partito fascista, se lo volessero, e neppure votare FdI, ma i palestinesi possono tranquillamente farsi governare dai tagliagole di Hamas. Ehm, toc toc: ti rendi conto che la cosa non ha senso?

- Anche perché se applicassimo l’Albanese pensiero alla Germania, dovremmo affermare che - poiché nel loro Paese i tedeschi fanno ciò che vogliono - se intendono votare di nuovo il partito nazista “non sono affari nostri” e libero di farlo.

- Due signori muoiono dopo l’intervento dei carabinieri per mezzo del taser. Uno a Olbia e l’altro a Genova. Mi dispiace sinceramente per loro e per le famiglie. Ma se forniamo la pistola ad impulsi elettrici a militari e poliziotti, dobbiamo immaginare che la utilizzino quando ritengono necessario fermare una persona. Ai critici dico sempre: quale sarebbe l’alternativa? Sono tre. La prima: lasciare che l’esagitato (a Olbia pare abbia preso a pugni un carabiniere) faccia ciò che vuole e metta in pericolo gli altri. La seconda: lasciare che gli agenti intervengano per mezzo di manganello o pistola vera, quella coi proiettili. Terzo: tentare una via di mezzo, ovvero il Taser, che spesso e volentieri basta come minaccia a bloccare i malintenzionati e comunque è meno grave di un colpo di pistola. No?

- Due anni fa, Biden regnante, avessero detto ai leader Ue che l'Ucraina avrebbe dovuto cedere

territori, questi si sarebbero scandalizzati: no, è contro il diritto internazionale, legittima. Oggi che governa Trump, la cessione è data per scontata. Sintesi: il mondo va dove gli Usa vogliono.