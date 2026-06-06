Quell’illusione tra sole e vento

Dobbiamo capire bene, se questo è il governo che brinda per 13 miliardi di maggiore debito italiano che l'Europa ci concede per le rinnovabili o è l'esecutivo che dopo 40 anni ci riporta nel nucleare. Vogliamo credere che Meloni&c abbiano fatto buon viso a cattivo gioco sulle concessioni di Bruxelles. Non servono pale e pannelli. Secondo una recente ricerca (Science Po) tra il 2023 e il 2024 abbiamo dovuto, con una certa complessità, gettare all'aria 27TWh di energia rinnovabile già prodotta perché nessuno la chiedeva. In soli sette paesi il costo è stato di 7,5 miliardi. Più pesante lo studio di Aurora Energy Research che stima in 72TWh i rifiuti di energia elettrica cosiddetta pulita nel solo 2024: è il consumo annuo dell'Austria. Il recente blackout spagnolo deriva proprio dalla loro incapacità di gestire questo eccesso di energia verde. Eppure l'energia serve. Eccome. Secondo la Iea, i soli data center europei consumeranno nel 2030, 50 TWh in più rispetto ad oggi.

Il punto è che un data center che gestisce l'intelligenza artificiale di Domyn, una fabbrica di Arvedi, o la linea ferroviaria di Fs, hanno bisogno di energia continua e per tutto il giorno e non solo fino al tramonto del sole. Il nucleare è programmabile, fotovoltaico ed eolico non lo sono. Nell'attesa del nucleare, qualsiasi esperto vi spiegherà, che esiste solo il gas. Ma questo è un altro tema. I dati parlano chiaro. In Francia oltre il 60% dell'elettricità arriva dal nucleare. Nel mondo sono operativi più di 400 reattori e numerosi Paesi stanno investendo nei nuovi Small Modular Reactors, impianti più piccoli, più sicuri e più flessibili rispetto a quelli del passato. Naturalmente nessuno dimentica i due referendum che hanno

bocciato il nucleare in Italia, ma proprio per questo il tempo trascorso rende ancora più evidente l'errore strategico compiuto dal Paese. Mentre noi discutevamo, gli altri costruivano. Oggi non si tratta di rivincite ideologiche. Si tratta di realtà. L'energia costa troppo, la nostra industria perde competitività e la dipendenza dall'estero continua a rappresentare una fragilità nazionale. Il Ritorno al nucleare è una scelta di sicurezza.

Forse l'ultima occasione per correggere un errore che ci trasciniamo da quasi quarant'anni. Se anche questa volta prevarranno paure, slogan e pregiudizi, non potremo più dire di non sapere quale sia il prezzo delle nostre decisioni. E quel prezzo, come sempre, lo pagheranno cittadini e imprese.