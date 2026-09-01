Raddoppiato lo scarico di rifiuti ingombranti

È una furbizia o un gesto di inciviltà in forte crescita, che mal si sposa con i dati più che positivi della raccolta differenziata. Si tratta dello scarico abusivo di rifiuti ingombranti, i volumi sono più che raddoppiati in quattro anni, solo nei primi sei mesi del 2026 Amsa ha effettuato circa 60mila interventi di rimozione. Per arginare una cattiva abitudine è partita ieri la campagna «Milano è nostra, non lasciamola a loro» promossa da Comune di Milano e Amsa per sensibilizzare cittadini e city users. «Il decoro della città dipende da tutti - afferma l’assessore all’Ambiente Elena Grandi . Milano è una città virtuosa, lo dimostrano la qualità e l’alta percentuale della raccolta differenziata e proprio per questo, perché l’impegno di molti non sia inficiato da comportamenti scorretti di pochi, è importante ribadire con chiarezza che nessun rifiuto, piccolo o ingombrante che sia, deve essere abbandonato sul territorio». Milano, con il 63%, si conferma al vertice tra le metropoli europee per raccolta differenziata. «Un risultato reso possibile grazie all’impegno quotidiano dei cittadini e al lavoro dei 3mila colleghi di Amsa - sottolinea la presidente della società, Carlotta Ventura -. Un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione della stragrande maggioranza, che rischia però di essere vanificato dai comportamenti scorretti di pochi. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è in forte crescita con volumi più che raddoppiati dal 2022 e incide sul decoro degli spazi pubblici». La campagna, che proseguirà fino a metà ottobre con affissioni, graffiti a terra, spot sui social, punta sul senso civico e il valore dell’appartenenza alla comunità, attraverso l’invito a considerare Milano come la propria casa e a rispettarla ogni giorno. E fornisce indicazioni pratiche per aiutare i cittadini a scegliere comportamenti corretti: «Non lasciamola a loro», ai rifiuti abbandonati, agli scarichi abusivi che non devono diventare un oltraggio al decoro di Milano e all’impegno di chi ogni giorno contribuisce a mantenerla pulita è il claim. Amsa negli anni ha potenziato il servizio gratuito di ritiro a domicilio degli ingombranti, arrivando a 140mila ritiri all’anno e ampliando i canali di prenotazione (telefono, app e web).