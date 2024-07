Rai, Sergio smentisce la sinistra: "Elezioni francesi? Copertura ampia ed esaustiva"

Ascolta ora 00:00 00:00

La copertura delle elezioni francesi è stata ampia ed esaustiva, i numeri lo confermano. Così l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha zittito le polemiche della sinistra sulla programmazione del canale all news in occasione del secondo turno del voto transalpino. Attacchi culminati con l'affondo della presidente della commissione di vigilanza Rai, la grillina Barbara Floridia, arrivata a chiedere una relazione urgente e dettagliata, parlando di un fantomatico "buco" nelle ore cruciali. Desiderio esaudito, i dati sono incontrovertibili.

"Tra le ore 18:00 del 7 luglio e le ore 6:00 dell'8 luglio il 44,6% del tempo notizia su RaiNews24 è stato dedicato alle elezioni in Francia, pari a 321 minuti" , si legge nella lettera firmata da Sergio e indirizzata alla presidente della commissione di Vigilanza: "Il flusso informativo nella serata del 7 luglio è stato ovviamente garantito anche dai Giornali Radio, da Televideo, dal portale Rainews.it e dall'ampia e tempestiva copertura di RaiNews24 che, contrariamente a quanto ricostruito in maniera falsa su alcuni giornali, ha seguito con uno speciale intitolato 'Francia al biviò le elezioni francesi a partire dalle 19:55, non solo dando i risultati in diretta ma anche collegandosi con i corrispondenti Rai e con prestigiosi opinionisti francesi ed italiani" . Ma non è tutto.

L'amministratore delegato di viale Mazzini ha evidenziato che una volta terminato lo speciale di Rai News alle ore 21.00, il flusso di notizie e aggiornamenti è proseguito per tutta la serata e la notte. E c'è di più: Sergio ha rimarcato che contrariamente a quanto riportato sulla stampa, pure li sommario dell'edizione del TG delle 22 di RaiNews si è aperto con le elezioni francesi (primo titolo: "'LA FRANCIA A SINISTRA', Le Pen terza. Si dimette Premier Attal") e "tra le ore 22:00 e le ore 22:45 circa li 40% del tempo notizia è stato dedicato alle elezioni francesi" . Una replica a chi aveva polemizzato sullo spazio riservato al "Festival delle Città Identitarie", ideato da Edoardo Sylos Labini.

Nella sua missiva, Sergio ha ricordato che il Tg1 delle 20.

00 ha informato gli utenti del servizio pubblico con un'ampia pagina, con anto di collegamenti da Parigi, senza dimenticare la copertura garantita dale dal, a cui si aggiunge lo speciale del telegiornale della terza rete che ha raccolto il 7,1 per cento di share.