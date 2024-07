RaiNews24 non apre con le elezioni francesi: le proteste della redazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Anziché aprire sulle elezioni legislative in Francia, è stato dedicato spazio al “Festival delle città identitarie”: per questo motivo è scattata la protesta del Cdr di Rai News 24, un attacco frontale al direttore Paolo Petrecca. “La sera dei risultati del voto in Francia, mentre gli altri canali di informazione sono in diretta no-stop, il canale all news del servizio pubblico decide di aprire alle 22 sul festival Città Identitarie, ideato da Edoardo Sylos Labini. RaiNews24 non aveva mai toccato il fondo in questo modo, mai aveva abdicato così alla sua missione informativa in occasione di un appuntamento elettorale così importante” , il j’accuse della redazione del canale all news: “Un tempo la nostra testata metteva in campo tutte le risorse per garantire un servizio impeccabile all’utenza, in occasioni simili” .

Il sindacato interno ha dunque chiesto al direttore Petrecca come sia possibile prevedere un approfondimento diverso dalle elezioni d’Oltralpe, con tanto di frecciatina sull’appartenenza politica: “Verrebbe da pensare che alla debacle della destra il direttore preferisca non dedicare troppo spazio” . Indignazione condivisa dall’UsigRai, che ha denunciato la significativa riduzione degli spazi di informazione e il cambio di narrazione che danneggia la televisione di Stato e i cittadini.

Immediata la replica di Petrecca. In una nota, Rai News 24 ha evidenziato che era concordato da diversi giorni uno speciale sulle elezioni francesi puntualmente andato in onda dalle 20 alle 21, sottolineando che dalle 21 in poi sono stati previsti esperti in tutte le mezz'ore in onda fino alle 24. Compito assolto, dunque, ma resta il rammarico per i “continui attacchi personali subiti in modo strumentale e in questo caso perfino oltre i limiti della decenza”: “In questa circostanza il cdr, che dovrebbe tutelare i colleghi, si sforza addirittura di mettere in relazione stimati professionisti con la vita privata del direttore” .

“una libera scelta del vicedirettore di turno”

“sono una delle principali fonti di notizie con cui rainews24 e rainews.it fanno partnership continue”,

“l'informazione nelle all news non segue regole fisse di impaginazione come nei tg generalisti”.

Per quanto concerne l’apertura del tg delle 22 con il “Festival delle città identitarie”, s’è trattato diconsiderando che i festivalsenza dimenticare che