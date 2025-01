Almasri, Santanchè, Mps: la verità della Meloni. E poi la strigliata alle toghe

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni non chiederà a Daniela Santanché di dimettersi. Il premer, questo pomeriggio a Gedda in Arabia Saudita, è salito a bordo della nave Amerigo Vespucci, in missione mondiale da oltre un anno, e ha sottolineato che un rinvio a giudizio non è una condanna e che presto si incontreranno per capire come procedere. Ma soprattutto, ha aggiunto Meloni, questa maggioranza non ha bisogno di lezioni da queste opposizioni. " Le ricostruzioni che ho sentito negli ultimi giorni sono infondate ", ha dichiarato Meloni, che ha affrontato pressoché tutti i temi di stretta attualità politica, come le riforme, il caso MPS e Almasri. Il premier ha anche sottolineato come la posizione dell'Anm sulle riforme sia motivo di dispiacere. " L'Italia è come questa nave, se ognuno non fa la propria parte al proprio posto non si più navigare ", ha detto Meloni salendo a bordo.

" Sgomberiamo il campo, non c'è nessun braccio di ferro " col ministro del Turismo, ha dichiarato Meloni, aggiungendo che " non c'è preoccupazione, non c'è un imbarazzo che addirittura mi porterebbe a non presentarmi al Consiglio dei Ministri, a spostare la data della mia visita in Arabia Saudita per non incontrare il ministro Santanchè. C'è una riflessione che deve tenere conto del quadro generale in un clima assolutamente sereno ". C'è una riflessione, ha spiegato, " che deve tenere conto del quadro generale in un clima assolutamente sereno. Non credo che un rinvio a giudizio sia per esso stesso motivo di dimissione. Penso anche che il ministro Santanchè stia lavorando ottimamente. La valutazione che semmai va fatta è quanto questo possa impattare sul suo lavoro di ministro ".

E questo, ha aggiunto, " È quello su cui in questo momento non ho le idee chiare ". E poi, sulle opposizioni che premono, ha fatto notare che " essere garantisti con la sinistra e giustizialisti con la destra anche no. Ho Giuseppe Conte che mi dice che devo far dimettere un ministro che non è mai stato condannato quando ha un vicepresidente del partito condannato in via definitiva; ho Elly Schlein che invoca le dimissioni del ministro Santanchè per un rinvio a giudizio, ma non chiede le dimissioni al presidente della provincia di Salerno agli arresti domiciliari per corruzione "

Il presidente del Consiglio ha risposto anche alle domande su Osama al Najem, conosciuto come Almasri, espulso per motivi di sicurezza. " In molti casi di soggetti pericolosi da rimpatriare non si usano voli di linea proprio per sicurezza ", ha spiegato il premier, replicando alle polemiche di chi ha parlato di un rientro in Patria in grande stile con un volo di Stato. Non è la prima volta che pericolosi criminali vengono rimpatriati con voli militari, dall'Italia così come da tutti i Paesi. " L'Italia darà chiarimenti alla Corte penale internazionale ", ha detto Meloni, ma, ha aggiunto poi, " chiederemo chiarimenti anche noi ".

l'Opa lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca è un'operazione di mercato. Da una parte dobbiamo essere orgogliosi che Mps sia una banca perfettamente risanata, che avvia operazioni ambiziose

Su, invece, ha spiegato che "".

Articolo in aggiornamento