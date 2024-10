Rapporto Ecri, Tajani: "Protesta formale, è inaccettabile"

Ascolta ora 00:00 00:00

Antonio Tajani a 4 di Sera su Rete4, ha affrontato i temi più importanti dell'attualità politica, partendo dal rapporto Ecri: " Stamattina ho dato mandato al nostro rappresentante permanente presso il Consiglio d'Europa di elevare formale protesta contro quello che hanno scritto su di voi, perché è una vergogna. Se ci sono delle forze che non sono razziste in Italia ". Quelle siete voi che " vi prendete sputi, insulti, parolacce e anche botte. È veramente inaccettabile quello che è stato scritto ".

Antonio Tajani, ringraziando le forze dell'ordine presenti a Pescara per garantire la sicurezza del G7, ha spiegato che " questo G7 si sta rivelando un grande successo. Come avete letto sui giornali, ieri per la prima volta siamo riusciti a fare arrivare nello stesso posto, israeliani, palestinesi e libanesi. Tutto si è svolto nella maniera migliore, senza disordini, con una grande sicurezza, con un'organizzazione perfetta ". Ma c'è stato anche il tempo di parlare dei centri in Albania, sottolineando " non c'è nessun campo di concentramento, basta vedere le camere dove andranno queste persone, prima di essere riportate nei loro paesi. L'Albania è un Paese candidato ad entrare in Ue. Quale colonizzazione? ".

Un intervento duro, quello del ministero degli Esteri: " Figuriamoci se noi trattiamo male le persone. È solo propaganda, sembrano Totò quando parlano perché non sanno quello che dicono ". E poi, stando sul tema e tornando sul caso dei giudici che hanno bloccato il trattenimento dei migranti nei centri in Albania, il ministro degli Esteri ha spiegato che " in Italia c'è una separazione dei poteri tra Governo, Parlamento e magistratura. Ma è il Parlamento che fa le leggi ". Il bilancio dei 2 anni di governo da parte di Antonio Tajani è senz'altro positivo " abbiamo altri tre anni per governare ", che ha sottolineato che " l'occupazione e l'export sono cresciuti, lo spread è diminuito, il ruolo internazionale dell'Italia è migliorato ".

Questi sono anche i giorni delle battaglie interne nelle opposizioni, con un campo largo che è svanito prima ancora di esistere. " Elly Schlein, poverina, lei cerca di fare una campagna molto di sinistra, ma non c'è un elettorato moderato che guarda al Pd e poi le cose che dice Schlein non sono vere ", ha spiegato il ministro degli Esteri.

È una guerra civile quella che c'è dentro il Movimento 5 Stelle. Non voglio speculare ma quel progetto sta svanendo, sfuma però è una questione loro

Oggi è anche il giorno il cui il M5s si è sfasciato, con Giuseppe Conte che ha "licenziato" Beppe Grillo . "", ha concluso il ministro degli Esteri.