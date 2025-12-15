Il rimpasto di giunta slitta a dopo il Bilancio

È saltato l'incontro previsto oggi tra il sindaco e i segretari di maggioranza sul rimpasto, dopo che Azione (in polemica) ha abbandonato il tavolo. Se ne riparlerà dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2025. Oggi inizia il match in aula, con oltre 160mila emendamenti depositati dall'opposizione. Verdi e Azione sono ai ferri corti ma almeno sulla manovra ci sarebbe un patto di maggioranza per evitare «incidenti», visto che sono stati depositati emendamenti su tre macro temi - riqualificazione di impianti sportivi per i giovani, fondi per potenziare l'educativa stradale e misure di contrasto alle isole di calore - sottoscritti da tutti i capigruppo. Sul rimpasto «vedremo se si trova la quadra dopo il Bilancio ma prima della pausa natalizia» afferma la capogruppo di Europa Verde Francesca Cucchiara.

Tra gli emendamenti di FdI, il consigliere Michele Mardegan chiede di destinare 50mila euro per uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo carcere in sostituzione di San Vittore. Un tema quanto mai di attualità dopo il doppio cortocircuito dei giorni scorsi e i 250 detenuti evacuati a Bollate e in altre case circondariali lombarde. Stessa cifra per studiare anche un nuovo carcere minorile al posto del Beccaria. Chiede fondi per aprire un dossier sull'organizzazione delle Olimpiadi estive 2036 a Milano, sull'applicazione dell'Intelligenza Artificiale nel settore edilizia e urbanistica (ovviamente per sveltire le pratiche) o per procedere all'intitolazione di un luogo della città al Milite Ignoto.

Tra le proposte di Mardegan c'è lo studio per realizzare un tunnel che colleghi il ponte della Ghisolfa con piazza Stuparich, un milione in più da destinare alla pulizia dei tombini, 500mila euro per installare impianti di condizionamento aria nei centri estivi comunali e un milione per aiuto alle famiglie nell'acquisto del seggiolino auto per il terzo figlio, altrettanti per sistemare il pavè e per garantire un presidio fisso dei vigili nelle zone della movida.