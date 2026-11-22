La notizia del suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, che si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa di campagna, ha sconvolto i vertici delle istituzioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso personalmente il proprio cordoglio, telefonando al fratello Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, per manifestare la propria vicinanza alla famiglia.

«Mi ha sconvolto questa notizia», racconta il presidente del Senato Ignazio La Russa, ricordando un aneddoto di molti anni fa: «Durante un convegno mi prestò una penna d’oro che, per sbaglio, tenni. Gliela rimandai con un biglietto con scritto solo io potevo rubare una penna al capo della Polizia. Lui mi ringraziò e mi regalò un’altra penna». Un ricordo al quale segue una riflessione sulla vicenda giudiziaria: «Bisognerebbe ricordarsi sempre che si è innocenti fino alla condanna definitiva». Parole di dolore anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni «profondamente scioccata dalla tragica scomparsa», che ha espresso vicinanza al fratello Andrea e ai familiari. A richiamare la necessità di prudenza è anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ricorda il lungo servizio nelle istituzioni di De Gennaro e invita a una riflessione sul «rispetto della dignità di ogni persona». Anche la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo si dice sconvolta e rivolge le proprie condoglianze alla famiglia. Una morte che arriva in un momento particolarmente delicato per l’ex vertice degli apparati di sicurezza, indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Il primo dicembre avrebbe dovuto presentarsi davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul ricorso della Procura contro il rigetto della richiesta di arresto da parte del gip.

Tra i primi a intervenire il sottosegretario Alfredo Mantovano, che di De Gennaro ricorda «le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere». Il vicepremier Matteo Salvini parla invece di un «massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano». Un tema sul quale insiste anche Antonio Tajani, che ha telefonato al fratello Andrea: «In un paese libero, democratico e civile, i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori delle aule». Al cordoglio si uniscono i ministri Guido Crosetto, che perde un amico e ricorda un uomo «duro, capace, concreto, serio, coraggioso», e Matteo Piantedosi, che ricorda un «grande funzionario dello Stato».

Messaggi di vicinanza arrivano anche dai ministri Giuli, Giorgetti e Pichetto Fratin. Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè parla di un uomo «schiacciato come altri prima di lui nella storia dell’antimafia dal macigno insostenibile di un sospetto». Il dolore attraversa anche le opposizioni. Matteo Renzi, aprendo l’assemblea di Italia Viva, invita a privilegiare il cordoglio: «Ci sarà tempo e modo per capire e valutare, oggi è il momento della pietas». Così come il presidente del M5s Giuseppe Conte: «Oggi è il giorno del silenzio e del rispetto umano. Ci saranno tempi e modi per entrare nel merito». Duro, invece, Carlo Calenda: «De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito».