La campagna Fdi ha presentato la proposta in un convegno e solo ieri a Milano ha raccolto 550 firme

Chiarezza sui finanziamenti esteri diretti alle moschee, chiudere i luoghi di culto che «propagano messaggi d’odio» e soprattutto vietare il velo integrale in tutti gli spazi pubblici.

È la proposta di legge di Fratelli d’Italia presentata ieri durante un convegno a Milano: «Vogliamo tutelare i valori dell’Occidente sui quali non intendiamo fare un passo indietro» ha spiegato la prima firmataria Sara Kelany, deputata e responsabile immigrazione di FdI. Innanzitutto «abbiamo la necessità di sapere chi e quanto finanzia i luoghi di culto - ha sottolineato -. Abbiamo il dovere di controllare questi flussi perché l’islam politico utilizza questi canali per far passare certi messaggi ed è il sistema con cui tende alla sovversione». In questa legge «c’è poi la parte dedicata alle donne e mi stupisce che sia avversata dalla sinistra - ha proseguito Kelany -. La premier Giorgia Meloni, con un decreto, ha impedito che alle bambine venga imposto il velo all’interno delle scuole, che è una barbarie. Con questa legge sarà vietato in tutti i luoghi pubblici».

Secondo Kelany, figlia di un egiziano musulmano, è «una questione di identità, la nostra, che noi abbiamo il dovere di proteggere. Mio padre non ha mai chiesto che nella mia classe venisse tolto il crocifisso. Sulla nostra identità noi non possiamo arretrare e non arretreremo».

Al convegno era presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha evidenziato che quella contro il velo è «una battaglia antica della destra». «Con Daniela Santanchè, nel 2006, presentammo due iniziative di legge: in una - ha detto La Russa - chiedevamo il divieto del velo quantomeno in determinate circostanze. Nell’altra, una cosa che secondo me è ancora attuale, ovvero che gli imam nelle moschee parlino in italiano e non in arabo».

Il capodelegazione di FdI a Bruxelles, Carlo Fidanza, ha ricordato che «sui temi che riguardano l’islam politico stiamo agendo anche al Parlamento europeo dove abbiamo recentemente votato una proposta per mettere a bando i Fratelli Musulmani e le organizzazioni ad essi collegate».

Sempre a Milano, invece, «abbiamo raccolto tra ieri e oggi 500 firme contro il burqa - ha fatto sapere il deputato Riccardo De Corato -. Vogliamo contrastare il diffondersi di questa odiosa pratica con la quale quotidianamente gli uomini islamici calpestano e offendono la dignità delle loro donne». In Italia, ha concluso la deputata Grazia Di Maggio, «nessuna donna deve vivere una mortificazione della propria essenza attraverso l’utilizzo di veli integrali e burqa. Anche perché crediamo che nel nostro Paese non valga la legge della sharia, ma i principi sacrosanti della nostra Costituzione».