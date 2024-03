La sagra di De Luca, gli sputi della Noferi e Truzzu in autogol: ecco il podio dei peggiori

Settimana fitta di notizie. E, ovviamente, di polemiche. Si apre con lo spoglio (lentissimo) del voto in Sardegna e si chiude con l'odio, verbale e fisico, contro le nostre forze dell'ordine. Nel mezzo c'è un po' di tutto ma il podio va soltanto ai peggiori tra i peggiori. E, quindi, partiamo come al solito dalla coda. Al terzo posto questa settimana c'è il governatore dall'insulto facile: Vincenzo De Luca. Ne combina una al giorno: strepita, schiamazza e la spara sempre più grossa pur di far parlar di sé sui giornali. È sempre stato così ma nell’ultimo mese ha davvero superato il limite: prima l'insulto (irripetibile e pesantissimo) al premier Giorgia Meloni; poi l'epiteto ("stracciarola"), sempre alla Meloni, poche ore dopo che il capo dello Stato Sergio Mattarella in persona è intervenuto per stigmatizzare quell’intollerabile turpiloquio; infine i soldi dei contribuenti usati per tappezzare la Campania di manifesti contro il governo. "Il governo Meloni tradisce il sud" , si legge sotto il logo della Regione. Con quale faccia si permetta di fare uno spot simile lo sa soltanto lui. A parte le enormi panzane sparate sulle responsabilità dell’esecutivo, clamorosamente smentite ieri da una lettera del ministro Adolfo Urso, parla proprio lui che ha sprecato i fondi per finanziare la festa del caciocavallo podolico e la sagra dello scazzatiello.

Ma lasciamo De Luca alle sue bufale e passiamo al secondo posto del podio dei peggiori dove troviamo il consigliere della Regione Toscana, Silvia Noferi. Forse il suo nome non vi dirà granché ma è altamente probabile che abbiate visto in giro uno stralcio del video in cui entra a gamba tesa sulla Polizia. "È molto facile andare lì col casco, il manganello contro dei ragazzini inermi e disarmati - ha detto - le forze dell'ordine avranno pure preso degli sputi, ma io dico che forse se li sono anche meritati" . Ovviamente la Noferi è una grillina e non servirebbe altro da aggiungere se non fosse che negli ultimi mesi le forze dell'ordine si sono ritrovate nell'occhio del ciclone e l'odio nei loro confronti, fomentato da una certa sinistra, è montato sempre di più. Certo, ci sono stati gli scontri a Firenze e Pisa ma ci sono state anche decine e decine di attacchi alle divise che non hanno mai destato scalpore. Gli ultimi a Torino dove gli antagonisti hanno assaltato una volante per liberare un marocchino stupratore che doveva essere rimpatriato. Per non parlare poi della sassaiola durante l’ultimo corteo pro Palestina a Milano. Se a sinistra qualcuno ne avesse scordato il significato, provi a recuperare il rispetto per è tutto il giorno in strada per garantire la sicurezza di tutti noi.

La medaglia d'oro della settimana va al centrodestra e al clamoroso autogol in Sardegna che ha consegnato la Regione alla sinistra e quel che è peggio alla grillina Alessandra Todde. Cari podisti, noi non ci facciamo alcun problema a dirlo: fossimo stati sardi non saremmo certo inciampati in questo erroraccio e il nostro voto l’avremmo dato a Paolo Truzzu. Detto questo speriamo, però, che il centrodestra possa imparare dai propri errori. Litigare sulla scelta del candidato, arrivare alle minacce e poi vendicarsi nel segreto dell'urna con il voto disgiunto non è certo la ricetta giusta per vincere. E dire che avrebbero dovuto capirlo già dopo le sconfitte alle comunali di Milano e Roma... Ora, però, l'obiettivo è tener salda la coalizione. Ci sono appuntamenti molto importanti all’orizzonte: una manciata di regioni al voto e soprattutto le europee. E l'elettorato di centrodestra non chiede soltanto una squadra litigiosa ma un fronte compatto che lavora bene.