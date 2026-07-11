Saltano le prime tappe del tour estivo di Ranucci: rinvii e cancellazioni in Sardegna

Parte in salita il tour estivo di Sigfrido Ranucci. Nel bel mezzo della bufera per l’affaire Report-Lavitola, il conduttore di Rai 3 ha cancellato e riprogrammato alcune tappe dello spettacolo teatrale che sta portando in giro per l’Italia, "Diario di un trapezista- Cronache di resilienza di un reporter".

In Sardegna, ad esempio, l’Associazione Il Leone e le Cornucopie ha fatto sapere che i diversi appuntamenti sparsi per l’isola hanno subito pesanti variazioni. Quello previsto per oggi a Lo Quarter di Alghero è slittato direttamente al 2027 ed è stato riprogrammato per aprile al Teatro Comunale. Quello previsto per domani all’Anfiteatro Mario Ceroli di Porto Rotondo è stato invece annullato. Ufficialmente, gli organizzatori parlano di “sopraggiunti motivi tecnici”, ma i dubbi sulla decisione di cancellare le tappe rimangono.

Le modifiche al tour si inseriscono infatti in un clima già incandescente intorno al conduttore di Report. Oggi, dopo le polemiche scoppiate ieri per la cancellazione delle repliche estive della trasmissione, Ranucci è tornato a criticare la Rai.

In un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il conduttore ha puntato il dito contro Viale Mazzini: “Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti casa mia siano state messe per amore”, ha scritto il giornalista. Secondo Ranucci, la conseguenza della decisione è che “ad essere sospesa è la qualità del lavoro di una squadra e soprattutto la memoria di fatti importanti di questo Paese”.