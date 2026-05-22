Flotilla, Salvini su Ben Gvir: "Ha sbagliato ma temo che qualcuno vada a cercarsi grane"

"Lo ripeto: il comportamento del ministro Ben Gvir è stato sicuramente sbagliato, ma se parti e vai in una zona di guerra non vai a fare una passeggiata in montagna. La domanda è: quanto sta aiutando la causa dei bambini di Gaza andare a cercarsi o a creare problemi in acque e in paesi che sono in guerra? Quanto qualcuno se la sta andando a cercare?". Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, parlando al mercato di largo Botteghelle a Reggio Calabria.

Il leader della Lega poi ha aggiunto: "Temo che ci sia qualcuno che va a cercarsi grane per creare problemi in Italia a cui della causa palestinese interessa un fico secco".

E ancora: "Se lei oggi volesse andare in Ucraina o in Russia - ha detto Salvini rivolto ai presenti - lei sa che va in un teatro di guerra e, dove c'è la guerra, purtroppo dei

rischi ci sono. Israele è in guerra e quindi chi si lancia volontariamente verso uno Stato che è in guerra deve essere estremamente attento. Poi noi difendiamo i nostri connazionali ovunque siano e il diritto internazionale".