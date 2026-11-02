Sanità, scuola e pensioni. Le bugie rosse sulla manovra

Il testo della manovra è diventato pubblico da poche ore e le opposizioni hanno già emesso la sentenza: tagli alla scuola, alle pensioni e alla sanità. Basta però sfogliare il disegno di legge e la relazione tecnica per scoprire che molte accuse reggono solo nei comunicati. Si parte dalla scuola. «Vergognoso oggi leggere nelle pieghe della legge di bilancio ci sono tagli alla scuola di 7mila tra docenti e personale Ata», attacca Giuseppe Conte, mentre per Barbara Floridia è «una vergogna assoluta». L’articolo 66 riduce dal 2027/28 di 4.925 posti l’organico dell’autonomia, quello nato con la Buona scuola di Matteo Renzi, e di 2.049 il personale Ata. Non c’è nessun licenziamento, ma una parziale mancata sostituzione dei pensionamenti. Come ricorda la senatrice di FdI Ella Bucalo, la riduzione è «pari appena allo 0,5% di un organico che supera gli 800.000 insegnanti», in una scuola che perde ogni anno tra 100mila e 120mila iscritti. I risparmi, 251,7 milioni l’anno a regime, misurano un organico che segue la curva demografica, non aule lasciate senza insegnante.

Il capogruppo Galeazzo Bignami aggiunge che si tratta di «uno degli impegni assunti dai loro governi con la Ue in sede di approvazione di Pnrr».

Sulla sanità il copione non cambia.

Antonio Misiani sostiene che la manovra «dà alla sanità la metà di quello che va alle spese militari», ma il suo alleato Bonelli quantifica i «soldi per le armi» in 4,6 miliardi. Il Fondo sanitario nazionale cresce invece di 3,4 miliardi fino a 146,3, il livello più alto di sempre. Con 1,6 miliardi per il voucher da 300 euro agli over 75 la dote per la salute arriva a 5 miliardi: più della metà, dunque. Ignazio Zullo (FdI) ricorda che con il M5s al governo il Fondo era «fermo a 114 miliardi di euro». Elenca poi 300 milioni per le prestazioni aggiuntive contro le liste d’attesa, 380 milioni strutturali per le buste paga di medici e infermieri di pronto soccorso e 600 milioni per ammodernare gli ospedali. Quanto alla prevenzione, il 5% del Fondo è vincolato per legge: l’aumento porta 170 milioni in più a screening e dipartimenti.

Poi le pensioni. Per Francesco Boccia il governo «taglia sulla scuola e sulle pensioni», per i Cinque Stelle è «una nuova stangata». In realtà nessun assegno scende. Cambia la rivalutazione, che resta piena fino a quattro volte il minimo, cioè circa 2.447 euro lordi al mese, e si riduce gradualmente sopra quella soglia. È un sistema per fasce che la relazione tecnica definisce «analogo a quello applicato nell’anno 2023». Prima ancora lo avevano adottato i governi Letta e Renzi, mentre la Fornero arrivò a bloccare del tutto l’adeguamento oltre tre volte il minimo. Il fondo per la flessibilità che Arturo Scotto dà per «perso nel porto delle nebbie» c’è e vale 850 milioni. Accanto ci sono la proroga dell’Ape sociale e l’estensione della pensione anticipata contributiva a 64 anni.

Resta il capitolo lavoro, su cui Nicola Fratoianni non vede «nulla di fatto per giovani, studenti, lavoratori, famiglie e pensionati». Eppure per le imprese che investono e assumono la cassetta degli attrezzi è piena. Il pilastro è l’iperammortamento, finanziato dalla scorsa manovra fino al 30 settembre 2028. Vale per chi acquista beni strumentali nuovi e interconnessi, come macchinari, software e impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile, purché fabbricati nell’Ue: l’impresa può dedurre dal reddito più di quanto ha speso. Il costo viene maggiorato del 180% fino a 2,5 milioni di investimento, del 100% tra 2,5 e 10 milioni e del 50% tra 10 e 20 milioni. Un macchinario da un milione vale così, ai fini fiscali, 2,8 milioni. Con l’Ires al 24%, gli 1,8 milioni in più si traducono in circa 432mila euro di imposte risparmiate lungo gli anni dell’ammortamento. Per accedere basta una comunicazione telematica al Gse. Chi poi aumenta i dipendenti a tempo indeterminato deduce il costo dei nuovi assunti maggiorato del 20%, e nel 2027 la maggiorazione sale all’80% per le lavoratrici madri e al 40% per gli under 36. A questo si sommano la proroga degli esoneri contributivi per donne, giovani e Zes e l’imposta dell’1% sugli aumenti dei giovani lavoratori.