Scoppia il caos sui posti alla Scala: le autorità si dividono

Beppe Sala mette da parte, calpesta e fa carta straccia del bon-ton istituzionale e riesce a fare polemica anche alla prima della Scala, da sempre un appuntamento che accende i riflettori del mondo su Milano. Sposta i riflettori dal Don Carlo che inaugurerà la stagione e in aperto contrasto con il governo sceglie di sedersi in platea e non nel palco reale. Al sindaco di Milano, che è anche presidente della Scala, spetta di diritto un posto nel palco reale, il posto più ambito per assistere allo spettacolo inaugurale del teatro Piermarini, un vero simbolo di Milano e dell'Italia.

Nel palco reale, in ottemperanza alla tradizione e al suo ruolo designato per garantire la migliore visuale del palco, siedono le autorità più alte che partecipano alla prima, dal presidente della Repubblica in giù. Quest'anno non presenzieranno né il capo dello Stato e né il presidente del Consiglio ma ci sarà il presidente del Senato, seconda carica della Repubblica, insieme a una rappresentanza di ministri del governo di Giorgia Meloni. Secondo indiscrezioni, inizialmente Ignazio La Russa avrebbe dovuto sedere nel palco reale ma vicino a lui non ci sarebbe stato il sindaco Sala, che invece aveva scelto di sedersi nella cosiddetta "fila d'onore" in platea, dove sarà seduta la senatrice Liliana Segre.

Una spaccatura netta ed evidente delle autorità che pare sia stata in parte ripianata dalla decisione del presidente del Senato, che stando a quanto si apprende dovrebbe sedere insieme al sindaco e alla senatrice a vita in platea.