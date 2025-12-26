Dalla sedia di Travaglio ai "poveri comunisti": i 6 momenti clou di Berlusconi

Meme, video, reel. Di tutto e di più. Silvio Berlusconi continua a essere protagonista in rete tra momenti clou, discorsi politici e anche siparietti ironici, confermando di essere uno dei grandi protagonisti della storia italiana. L'elenco è folto, foltissimo, ma qui di seguito vi proponiamo i sei momenti più iconici del Cavaliere.

1) La sedia di Travaglio

La puntata di "Servizio pubblico" su La7 del 10 gennaio 2013 è una delle più famose di sempre. Berlusconi fuori casa contro Michele Santoro e Marco Travaglio, autore di uno dei suoi attacchi più duri al fondatore di Forza Italia. Un tentativo vano, però, considerando l'esito dello scontro: una vittoria schiacciante del Cavaliere tra frasi e gesti iconici.

Dopo aver letto un documento in cui Berlusconi sosteneva che Travaglio avesse ricevuto condanne nel corso della sua carriera, l'ex premier tornò a sedersi sulla stessa sedia che aveva occupato in precedenza e che, durante il suo intervento, era stata utilizzata dal giornalista. Prima di sedersi, estrasse un fazzoletto di stoffa dalla tasca dei pantaloni e compì il gesto di pulire la sedia.

2) Il faccia a faccia con Lucia Annunziata

Durante la registrazione della trasmissione di Rai3 "Mezz’ora" del 12 marzo 2006 si verificò uno scontro durissimo tra Berlusconi e Lucia Annunziata. Nel corso dell’incontro, l'allora presidente del Consiglio decise di interrompere la registrazione, affermando di ritenere che la giornalista avesse un atteggiamento pregiudiziale nei suoi confronti e motivando così la propria uscita dallo studio. Espresse inoltre critiche sul ruolo della Rai, respingendo l’idea che l’emittente fosse sotto il suo controllo.

3) Lo scontro con Rosy Bindi

Il 7 ottobre 2009 Berlusconi intervenne telefonicamente durante la trasmissione "Porta a Porta". In studio, ospite del programma condotto da Bruno Vespa, era presente Rosy Bindi. Tra i due si sviluppò un confronto a distanza, incentrato sul cosiddetto “lodo Alfano”. Nel corso dell’intervento telefonico, Berlusconi rivolse a Bindi un commento tranchant - "lei è più bella che intelligente" - mentre il conduttore tentò di riportare il dialogo su toni più distesi. Bindi replicò sottolineando la propria autonomia e respingendo le affermazioni a lei rivolte.

4) Berlusconi a casa

Uno dei video più virali di Berlusconi in rete è legato a una celebre battuta proferita durante un comizio nel 2010. Nel mirino, come sempre, la sinistra e le sue battaglie strumentali. Questa la battuta tagliante del Cav: "La sinistra continua a dire Berlusconi a casa, creandomi un certo disagio. Disponendo di 20 case non saprei in quale andare".

5) La lezione a Santoro

Altro passaggio della puntata di "Servizio pubblico" citata in precedenza. Un altro momento clou quello legato all'acceso scontro con il padrone di casa Santoro, rimasto senza parole di fronte alla stilettata del politico.

6) Poveri comunisti

Una delle frasi più celebri di Berlusconi è l'inconfondibile "Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti".