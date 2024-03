"Sindaco eletto al primo turno con il 40%": l'emendamento della Lega al Dl Elezioni

Terzo mandato consecutivo per i presidenti di Regione e ballottaggio solo sotto quota 40% al primo turno per i candidati sindaci dei comuni con più di 15mila abitanti. Sono questi i due emendamenti depositati dalla Lega al decreto Elezioni che sarà all'esame dell'Aula del Senato della Repubblica questo pomeriggio. Il primo è a firma Tosato, Bizzotto Stefani, Pirovano, Spelgatti: il testo propone di modificare le norme che regolano l'ineleggibilità, consentendo tre mandati di fila per i governatori regionali " con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione ". Il governo Meloni, secondo quanto si apprende, si rimetterà alla decisione dell'Assemblea di Palazzo Madama. Lo stesso esecutivo aveva espresso parere contrario qualche settimana fa in commissione Affari costituzionali, quando l'emendamento proposto dal partito di Matteo Salvini venne bocciato.

Nella medesima seduta di oggi pomeriggio - e sempre sullo stesso argomento - il Partito Democratico avanzerà un ordine del giorno al dl Elezioni in Senato che dovrebbe impegnare il governo ad avviare, in raccordo con il Parlamento, con la Conferenza delle regioni e con l'Anci, secondo una logica di ampia condivisione e collaborazione, " un percorso di riforma volto a superare le criticità manifestatesi nel corso di questi anni e, più in generale, a migliorare la capacità rappresentativa e di governo di tali fondamentali livelli istituzionali" . In questa sede di affronterebbe anche la " ridefinizione del numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali, del rafforzamento dei temperamenti di sistema e del ruolo e della funzione delle assemblee elettive ". Il Pd aveva votato contro l'emendamento leghista in commissione (come Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle) con la motivazione che doveva ancora aprire una discussione più ampia con gli amministratori dem.