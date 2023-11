Da Costa a Sanna Marin, l'eterno flop degli eroi dem: sinistra italiana senza papa straniero

Se c'è stato un vero grande problema che ha storicamente afflitto la sinistra italiana in tutti questi decenni, causandone guai politici a ripetizione, quello è sicuramente stata l'inesistenza di una propria identità ben visibile e consolidata. Basta riavvolgere il nastro - e nemmeno di troppi anni - per osservare i vari tentativi operati dai vari leader del Partito Democratico nell'assomigliare a una figura carismatica che, nel resto dell'Occidente, incarnasse il volto vincente delle forze progressiste contro quelle più liberali e popolari.

A volte bastava uno slogan ("Yes, we can") per ripercorrere i fasti dei democratici negli Stati Uniti, in altre circostanze ci si aggrappava a un fantomatico "modello" (solitamente quello spagnolo, spesso e volentieri evocato come elemento salvifico per la compattezza del Pd) per far finta di sentirsi politicamente vivi. Altre ancora, è stato il volto mediatico famoso ad accendere le speranze del popolo della sinistra: peccato che appena l'idolo di turno entrava nelle stanze del palazzo, ci si rendeva conto di avere davanti a sè un Re Mida al contrario, presto caduto in disgrazia e costretto alla "damnatio memoriae" dal suo stesso partito di appartenenza (ogni riferimento ad Aboubakar Soumahoro è puramente causale).

L'elenco infinito di nomi bruciati a sinistra

Passano gli anni ma anche i "nuovi che avanzano" (o che sono avanzati) a sinistra continuano a commettere gli stessi errori di comunicazione in cui già molti altri loro "illustri" predecessori erano caduti. Da Veltroni a Letta, passando per Bersani e Zingaretti: tutti a magnificare un improbabile "Papa straniero" (e in questo caso calza proprio alla perfezione) per autoconvincersi che anche loro non sono da meno in quanto a capacità nel governare un Paese. Recentemente è toccato anche alla Schlein, fotografata con un sorriso raggiante al fianco della ministra spagnola del Lavoro uscente, Yolanda Díaz, alla festa dell'Unità per sostenere che " abbiamo battuto la destra grazie al salario minimo ".

Il giochino è sempre lo stesso: collezione delle figurine di "grandi" esponenti internazionali di sinistra per darsi forza e per potere sostenere che, se c'è l'hanno fatta loro a trionfare elettoralmente nel proprio territorio di competenza, allora anche i dem possono sognare di scalzare la destra dal governo italiano. La formula magica è costantemente: "La sinistra riparta da...". Non fosse per l'irrilevante dettaglio che il Partito Democratico non ha mai vinto una sola elezione da quando è nato.

Almeno, quindi, per una mera questione di scaramanzia sarebbe meglio adottare una strategia del genere. E invece no. Come diceva il compianto giornalista Curzio Maltese, la sinistra è una "coa(li)zione a ripetere". I dem non capiscono proprio che non è possibile applicare una medesima attività politica e governativa in più Stati: le condizioni tra Paesi - anche se confinanti - sono sempre inevitabilmente diverse l'uno dall'altro. E poi, se si dovesse scorrere la lista dei nomi per i quali il Partito Democratico italiano si è giocato la carta dell'endorsement, scopriremo che nessuno di loro ha avuto in passato una buona sorte lunga e duratura. Zapatero e Hollande se ne sono dovuti andare via a gambe levate dopo i loro pessimi governi rispettivamente in Spagna e Francia, Obama ha avuto talmente tanto successo negli Usa che gli americani hanno scelto Donald Trump come suo immediato successore, Corbyn non ha mai toccato palla in Gran Bretagna, Sanna Marin è durata giusto mandato presidenziale finlandese e su Tsipras in Grecia è meglio stendere un velo pietoso.

Su quale "cavallo" puntare ora?

Oggi, a essere sinceri, è assai complicato stabilire da chi si possa "ripartire". Joe Biden sta calando sensibilmente nei consensi in vista delle prossime elezioni presidenziali tra un anno esatto e in molti non vedrebbero di buon occhio una sua ricandidatura, viste anche l'età non più giovanissima e le capacità cognitive non esattamente lucidissime. In Francia il raggruppamento delle sinistre progettato da Jean-Luc Mélenchon si sta sfasciando. La socialdemocrazia tedesca di Olaf Scholz regge a malapena, con Ricarda Lang (leader Verdi tedeschi) che è scomparsa dai radar. Il socialista Pedro Sánchez resterà al comando soltanto grazie all'appoggio dei separatisti catalani.

Il leader del Labour Party, Keir Starmer, è un follower sfegatato del blairismo. Il nuovo leader dell'opposizione di sinistra in Grecia, Stefanos Kasselakis, ha un curriculum da imprenditore e finanziere di successo (in America) per è difficile da decrittare per i cittadini greci, (figuriamoci) per gli italiani. Restava giusto António Costa su cui contare; ma proprio ieri il primo ministro portoghese si è dimesso perché implicato in un'inchiesta per corruzione. Il vizio italiano di inciampare continuamente in una sorta di internazionalismo subalterno prima o poi verrà studiato dai più importanti sociologi mondiali. Nel frattempo, si potrebbe adottare una valida alternativa. Per esempio: la sinistra riparta dal... silenzio più assoluto. Giusto per vedere l'effetto che fa.