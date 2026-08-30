Soldi vegani e safari di caccia

Di quel dramma buffo che è la vicenda Ranucci-Lavitola, c’è una cosa - marginale, se volete - che negli ultimi giorni ci ha colpiti. E sono le foto pubblicate da siti e giornali che ritraggono Valter Lavitola durante una trasferta di caccia in Zimbabwe, appena due settimane dopo lo scoppio dell’auto davanti a casa di Sigfrido Ranucci. Click. Lavitola in posa davanti alla carcassa di un elefante. Lavitola a cavalcioni di un leone morto. Lavitola sorridente accanto a un bufalo abbattuto. Lavitola con cappello da cacciatore e fucile di precisione da diecimila euro... Beh, se fai buoni investimenti nel settore energetico, nel carbon credit e il fotovoltaico, te lo meriti. Non è questo il problema. Il problema, evidente a tutti ma che nessuno ha il coraggio di affrontare, non sono gli affari di Lavitola. No, l’elefante nella stanza - «Bel calembour, bravo... Da dove l’hai tirato fuori?» - è quello rappresentato dai giornalisti di inchiesta che ci fanno la morale sullo sfruttamento di oche e galline, che si fanno finanziare i servizi dai vegani, che denunciano i maltrattamenti dei polli negli allevamenti, e poi tacciono sull’amico fraterno del loro capo, mentore e fonte privilegiata, che ammazza gnu, leoni, elefanti, leopardi. La strage degli innocenti e il silenzio della Innocenzi.

A proposito di oche e galline; scusaci, cara Giulia, ma per Report hai fatto inchieste sulla filiera dei polli ammassati in spazi angusti, sui maltrattamenti negli allevamenti di suini, sull’industria della carne - roba per produrre la quale nel 2025 hai preso 228mila euro: servirebbe la tassazione degli extraprofitti di Giulia Innocenzi , e poi non ti accorgi che la fonte di tutta questa storia faceva strage di animali in Africa? Mah. Come vedi, ci sarebbe materiale per almeno un paio di puntate di Report, se non ci fosse di mezzo l’amico Lavitola. E non è una questione di doppiette. Ma di doppiopesismo.