Sondaggi, il centrodestra sbanca e il Pd fatica: Fdi sale a quota 30,4%

La coalizione di governo guidata da Fratelli d'Italia piace agli italiani: dopo oltre due anni a Palazzo Chigi, l'attuale maggioranza continua a essere sostenuta dalle preferenze degli elettori, come dimostrano i dati dell'Osservatorio politico dell'Istituto Ixè del 27 febbraio. Il partito di Giorgia Meloni continua a rafforzare la propria leadership superando il 30% dei consensi e toccando quota 30,4%. Come sottolinea anche l'Istituto Ixè, rispetto a dicembre 2024 Fratelli d'Italia ha guardagnato 3,3 punti percentuali, un'ascesa particolarmente sensibile che è un indicatore di preferenza degli elettori molto forte.

Ma se FdI è passato dal 27,1% al 30,4% in due mesi, il Partito democratico nello stesso periodo ha perso terreno nelle rilevazioni dell'Istituto Ixè, passando dal 23,1 percento di dicembre al 21,9 percento di febbraio. Una riduzione di 1,2 punti che porta il distacco tra le due compagini a 8,5 punti percentuali di differenza. Con un rafforzamento così massiccio di Fratelli d'Italia, il centrodestra arriva ad avere il 48,2 percento dei consensi complessivi degli intervistati, considerando la perdita di 1,2 punti percentuali della Lega e la lieve flessione di 0,2 punti percentuali di Forza Italia. Dall'altra parte, l'eventuale campo largo, ormai lontano anni luce dalla possibilità di essere realizzato a causa delle distanze incolmabili, se mai venisse realizzato non avrebbe comunque possibilità di superare la coalizione di Centrodestra, in quanto si fermerebbe al 41,8% delle preferenze, ossia 6,4 punti indietro contanto i voti del Movimento 5 stelle, del Pd e di Alleanza Verdi Sinistra.

Il mandato popolare assegnato a Giorgia Meloni, a Fratelli d'Italia e a tutto il centrodestra nel 2022 viene confermato di volta in volta in ogni proiezione di preferenze dei vari enti statistici, a conferma che gli italiani sono convinti della scelta che hanno fatto e oggi la rifarebbero con ancora più convinzione.

Fratelli d'Italia alle politiche del 2022 ha preso il, che sonodi giugno 2024. E oggi è salito ancora lasciandosi alle spalle il Pd che, per quanto abbia recuperato qualcosa, resta a distanza considerevole dal primo partito degli italiani.