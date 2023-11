"Via Soumahoro dalla Camera". Il sit-in contro l'ex paladino dei migranti

Bandiere italiane e tanti cartellini rossi. Si è presentato così il sit-in che si è tenuto in Piazza della Rotonda, vicino al Pantheon, per chiedere l'espulsione di Aboubakar Soumahoro dalla Camera dei deputati. Prima lo scandalo della coop Karibu che coinvolge la moglie e la suocera, poi il caso dei fondi elettorali che invece lo riguarda in prima persona. Una serie di vicende emerse di recente che ha portato diversi cittadini a scendere in piazza per far sentire la propria voce a sostegno della linea dura contro il deputato idolo della sinistra nostrana.

La manifestazione si è tenuta nella mattinata di oggi, sabato 18 novembre, nei pressi del Pantheon a Roma. L'evento è stato promosso da Cartellini rossi, un movimento apartitico di protesta che si è schierato a favore dell'espulsione di Soumahoro dal Parlamento alla luce degli sviluppi degli episodi che lo hanno visto finire al centro della bufera politica. Il dito è dunque puntato nei confronti della " ipocrisia dei falsi buonisti che lucrano sull'immigrazione clandestina " e dei soliti " radical chic " che cedono ai facili entusiasmi e proclamano icone chiunque impartisca lezioni morali sull'accoglienza e sull'integrazione.

Anche Daniele Giannini ha deciso di aderire al sit-in. Una decisione ritenuta inevitabile alla luce delle criticità emerse non solo sul conto di Soumahoro ma anche su quello della moglie e della suocera. Lo slogan scelto per l'appuntamento è stato " Via Soumahoro da Montecitorio " ed è stato sposato dal dirigente regionale della Lega secondo cui, ha affermato a ilGiornale, " certi personaggi non sono degni di rappresentare il popolo italiano " stando sugli scranni del Parlamento. Da qui la decisione di timbrare la sua presenza accanto ai cittadini, auspicando che la legislatura " non certo onorevole " di Soumahoro finisca " qui e ora ", dunque in anticipo rispetto al termine naturale previsto per il 2027.

Anche in passato - sempre con i cartellini rossi e con le bandiere dell'Italia alla mano - erano scesi in piazza per chiedere le dimissioni dell'ex sindaco di Roma Virginia Raggi, dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell'ex commissario straordinario all'epoca dell'emergenza coronavirus Domenico Arcuri. Nei confronti di quest'ultimo erano state esplicitate aspre critiche per quanto riguarda ad esempio mascherine, vaccini e primule.