Spunta una foto di Giulia Presutti nel ristorante di Lavitola

Giulia Presutti è stata nominata poco più di 24 ore fa alla guida di Report e già sul suo nome si è scatenata la battaglia. A partire da Sigfrido Ranucci, che ha definito la scelta sua e del collega Daniele Piervincenzi “mediocre”. La redazione di Report è contro la sua conduzione perché avrebbe fatto il doppio gioco e, in più, in queste ore il quotidiano Domani ha tirato fuori uno scatto di Presutti a cena da Valter Lavitola. Non con lui, in quella foto, ma nel suo ristorante di Monteverde, quello frequentato da Sigfrido Ranucci, insieme ad alcune amiche.

Nel piatto della giornalista fanno bella mostra alcune ostriche, pare uno dei piatti forti del ristorante dell’imprenditore. Al di là delle scelte gastronomiche della giornalista, il sito Sassate sostiene anche che Presutti avrebbe “denunciato le molestie sessuali da parte di due colleghi ‘militanti’ della sinistra giornalistica, Nello Trocchia del Domani e Sara Giudice de La7; denuncia poi archiviata dalla magistratura romana”.

La foto è uscita su Il Domani, sono stati loro i primi a individuare lo scatto, che ora fa il giro dei social e del web. In difesa di Presutti e Piervincenzi dall’interno dell’azienda è intervenuto il sindacato Unirai: ”Solidarietà ai colleghi indicati dalla Rai per condurre Report. Ranucci non può offendere e definire ‘mediocre’ la scelta dell’azienda. I giornalisti su cui ha puntato la Rai sono due vincitori di concorso con alle spalle una lunga esperienza professionale nel giornalismo d’inchiesta”.

Ancora più grave, prosegue il sindacato, “è l’utilizzo del termine ‘collaborazionisti’, che non è una semplice critica: è un’etichetta infamante, che colpisce la dignità professionale dei colleghi e li presenta all’opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. In Rai non si servono vongole”. Mercoledì prossimo la redazione del programma di Raitre avrà un incontro con il direttore Approfondimento Paolo Corsini, “dove ribadiremo la nostra posizione, con l’auspicio, visto che la stragrande maggioranza degli inviati ha intenzione di abbandonare il programma, che ci ripensino”. Così ha dichiarato all’Ansa Bernardo Iovine, che la Rai aveva scelto come capo autore ma che poi ha rinunciato. “Se la Rai non ritira la proposta faremo una conferenza stampa e ci appelliamo al nostro pubblico e alla società civile per sostenerci”.