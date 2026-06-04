Stragi 1993, Meloni: "L'archiviazione spazza via trent'anni di sospetti infamanti"

Non c'è mai stato alcun ruolo di Silvio Berlusconi né di Marcello Dell’Utri nell’organizzazione e nella pianificazione della strategia stragista di Cosa Nostra. Accusa aberrante, respinta sempre con fermezza dal Cavaliere e da Dell'Utri. Oggi si apprende che la Procura di Firenze aveva chiesto l’archiviazione - senza rendere pubblica la notizia e il decreto di archiviazione che accoglieva la richiesta dei pm - lo scorso 15 gennaio. Sulla vicenda giudiziaria che finalmente si chiude sono innumerevoli i commenti della politica. Tra questi c'è da registrare anche il parere della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"L'archiviazione disposta dal Tribunale di Firenze nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 rappresenta l'ennesima conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile: dopo decenni di indagini e processi - afferma la premier - si chiude anche quest'ultimo capitolo con l'unica conclusione possibile, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata"

"Silvio Berlusconi - prosegue Meloni - è stato il fondatore del centrodestra e per quattro volte presidente del Consiglio.

Per trent'anni, insieme a lui, un'intera comunità politica, composta da milioni di italiani che esprimevano liberamente il proprio voto, è stata ingiustamente posta davanti al sospetto infamante che il consenso raccolto nelle urne poggiasse su finanziamenti mafiosi o dinamiche illegali. I fatti e le decisioni giudiziarie spazzano via definitivamente ogni ombra: quel dubbio non aveva fondamento allora e non lo ha oggi".