“Ti butto dentro una R4”. La minaccia choc delle Br contro Nordio a Roma

“Nordio ti butto dentro una R4”. La scritta choc, firmata dalle Brigate Rosse, è comparsa questa mattina in Via Portuense n. 473. A dare l’allarme sono stati i residenti di zona, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Verifiche sono in corso circa la presenza di sistemi di videosorveglianza ed eventuali enti o siti istituzionali nelle immediate vicinanze. Il riferimento non può che essere ad Aldo Moro, il cui corpo fu ritrovato il 9 maggio 1978 all’interno di una Renault 4 rossa dopo 55 giorni di sequestro per mano delle Brigate Rosse.

Sulla scritta sono in corso gli accertamenti anche per individuare la matrice, che non necessariamente è quella del gruppo terroristico. Ormai da anni la firma delle Brigate Rosse viene utilizzata dai gruppi dell’estrema sinistra per intimidire i loro “nemici” politici, con un richiamo ideologico agli anni di Piombo e del terrorismo in Italia. Tuttavia è fondamentale effettuare tutti gli accertamenti del caso per risalire ai responsabili e capire chi davvero ci sia dietro.

“Una minaccia vergognosa che richiama il terrorismo delle Brigate Rosse e una delle pagine più tragiche della storia italiana. Solidarietà al ministro Carlo Nordio. Tolleranza zero verso ogni forma di intimidazione politica. Ci aspettiamo una presa di distanza unanime”, si legge in una nota di Fratelli d’Italia.