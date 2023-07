Il tiktoker Karim, i censori rossi e l'eco-ministra in bici: ecco il podio dei peggiori

Sotto il sole di Caronte, con punte di afa oltre i 40 gradi, molti finiscono per dare di matto. O forse no: il caldo non centra nulla. È tutta farina del loro sacco, sono fatti così. Non lo sapremo mai. Sta di fatto che il Podio di questa settimana apre con due soggetti, fino a qualche giorno fa sconosciuti a tutti, che hanno finto di stare male e, dopo aver fatto intervenire un'ambulanza, si sono fatti dare un passaggio (video). "Ragazzi, qua siamo sperduti in campagna e ora risolviamo la situazione" , hanno raccontato i due su un video postato su TikTok. "Viene l'ambulanza a prenderci, e chi c’ha voglia di tornare a piedi a Riccione" . Davvero indecenti: fingere un malore, occupare un mezzo che avrebbe potuto aiutare o addirittura salvare una persona realmente in difficoltà e poi vantarsene pure sui social. Non paghi dell'idiozia, una volta esplosa la polemica sui giornali, anziché chiedere scusa e tacere, uno dei due, tal Karim, se l'è pure presa con Matteo Salvini e con gli elettori della Lega: "Tu che fai tanto il politico, possiamo dire ai tuoi fan, quelli che ti seguono, quelli della Lega, che sono tutti delle capre" (video). Il dramma è che Karim non è certo l'unica pecora nera. Tra youtuber, tiktoker e influencer non se ne può davvero più. Un mare di cretini. Prendete il giovane di origine straniera che a Jesolo ha fatto il bagno nella fontana (video). Ciabatte da mare, pantaloncini corti e ovviamente torso nudo. Servono commenti, forse?

Al secondo posto troviamo, poi, i censori rossi che vogliono zittire Beatrice Venezi. Ai dem non è mai andata a genio. Forse, perché da subito non ha voluto farsi chiamare "direttora"? Mah, a saperlo... sta di fatto che, già quando i collettivi francesi hanno manifestato contro l'Opera di Nizza che l'ha invitata a suonare a Capodanno, si sono guardati bene dal difenderla. Non solo. Sono persino riusciti a far peggio i tre che, quando il direttore ha suonato l'Inno a Roma all'evento per celebrare Giacomo Puccini, si sono alzati indignati e se ne sono andati indignati. I tre dell'Ave Maria sono Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia, e Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca. Tutti di area dem, granda un po'! E ancora una volta ci hanno dimostrato il loro strampalato concetto di libertà. Fa benissimo la Venezi a fregarsene di questi piccoli censori: bravissima, avanti così!