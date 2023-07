Al vertice sul clima in bici (e due auto blu): l’ipocrisia della ministra spagnola

“Mi piacerebbe fare un appello a tutti i membri del Parlamento europeo, sia ai progressisti, sia ai conservatori perchè vadano avanti a difesa della natura. C'è stata una divisione mai vista prima, tuttavia vorrei ricordare che questa proposta fa parte di una strategia internazionale” . L’intervento ricco di passione è della ministra spagnola per la Transizione ecologica Teresa Ribera e risale a due giorni fa, in occasione del Consiglio informale europeo sul clima in programma a Valladolid. Parole importanti da parte di chi s’è sempre schierata in prima linea per il trasporto sostenibile e per la salvaguardia dell’ambiente. Ma purtroppo non finisce qui, perché anche dalle parti di Madrid l’ipocrisia regna sovrana.

La ministra spagnola è infatti arrivata al vertice con i colleghi dell’Unione europea in sella a una bici. Un arrivo trionfale, ripreso da diverse telecamere. Forse organizzato appositamente per fare una bella figura e dare l’esempio. Ma la studiata messa in scena è durata poco: Teresa Ribera infatti è stata accompagnata da due auto blindate della scorta. E c’è di più: secondo la stampa spagnola, pare che la ministra abbia percorso pedalando solo gli ultimi 200 metri del tragitto.

Il video delle gesta della rappresentante del governo Sanchez ha fatto il giro del web e ha scatenato molte polemiche, ma anche parecchie ironie. La Ribera, ministra ma anche vicepresidente del consiglio, è arrivata a Valladolid a bordo di un’auto blu - e non di un treno, come reso noto dallo staff - ma ha provato a fare bella figura fingendo un viaggio ecologista a bordo di una bicicletta. La gaffe è semplicemente unica e pone l’accento sull’incoerenza di parte del mondo ecologista: bravi a parole, ma i fatti… La sequenza diventata virale non lascia spazio a dubbi: prima la pedalata, poi le vetture con i lampeggianti. Una sorta di pochade, insomma.