Tina Anselmi e quella caccia alle streghe

Tina Anselmi era perfetta: rappresentava un’epoca, veniva dal sogno di una fusione in nome dell’antifascismo tra comunisti e cattolici. La si celebra per ciò che è rappresentato, ciò che ha fatto ciò che avrebbe potuto diventare un modo di fare politica fin quando il terremoto dell’arco costituzionale è bene tutto giù con tutte le impalcature. Il presidente Mattarella oggi la commemorerà nei dieci anni dalla scomparsa, come si commemorano i grandi repubblicani nel dopoguerra in un quadro mondiale e geopolitico in cui si potevano fare sogni proibiti.

Si commemora anche il fatto che l’Anselmi, prima donna ministro della Repubblica, sia stata anche la prima donna eletta in Parlamento con un piano ben articolato nella mente che puntava dritto sulla fusione democristiano comunista. Il titolare di questo progetto doveva avere credenziali a posto affinché l’esame del sangue certificasse l’assenza di materiale di destra. Era lei, era perfetta, come giovane partigiana era stata anche molto bella e aveva coltivato il mito delle donne in bicicletta, fino ad essere celebrata come la persona che più di ogni altro avesse difeso la Repubblica dagli intrallazzi e dai compromessi che costituiscono l’arte di girare pagina ma soltanto dopo avere letto tutto ciò che la precede.

La Grande inchiesta si trasformò in un fallimento totale. E imbarazzante. La storia della commissione P2 nasce dalle scelte dallo stesso Gelli: Gelli aveva sempre avuto contatti con Bucarest e a Bucarest gli fu chiesto di censire tutto il gruppo degli italiani influenti nelle mediazioni commerciali e sui gruppi industriali. Così facendo Gelli riscrivendo un elenco dettagli di amici italiani» contenti di essere coccolarti. Il gruppo funzionò e fece emergere i dati di Mosca. L’operazione costò molto denaro e in Italia caddero molte teste,

All’Anselmi bastò far rimanere vivo il clima da caccia alle streghe. Tina Anselmi svolse il suo lavoro con la massima diligenza ma non riuscì mai a smontare il meccanismo occulto segreto di Gelli.

Tina era perfetta: rappresentava un’epoca, veniva dl sogno di una fusione in nome dell’antifascismo tra comunisti e cattolici, La si celebra per che è rappresentato, ciò che ha fatto ciò che avrebbe potuto diventare un modo di fare politica fin quando il terremoto dell’arco costituzionale venne tutto giù con tutte le impalcature.