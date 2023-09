Via le transenne, Giorgia Meloni riapre al pubblico Piazza Colonna a Roma

Ascolta ora: "Via le transenne, Giorgia Meloni riapre al pubblico Piazza Colonna a Roma"

Dopo oltre dieci anni di chiusura, finalmente Piazza Colonna torna ad essere fruibile dai cittadini romani e dalle migliaia di turisti che ogni giorno visitano le meraviglie della Capitale: a spingere con forza verso questa decisione il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La leader di Fratelli d'Italia aveva manifestato la sua intenzione di restituire uno degli scorci più suggestivi di Roma a passanti e visitatori fin dalle prime fasi del suo insediamento a Palazzo Chigi, struttura che si affaccia proprio sulla piazza costruita verso la fine del Cinquecento da papa Sisto V e prende il nome dalla celebre colonna di Marco Aurelio.

L' area è rimasta transennata e interdetta al pubblico dal 2013: il 28 aprile di quell'anno, giorno di insediamento del governo presieduto da Enrico Letta, il disoccupato di Rosarno Luigi Preiti esplose alcuni colpi di pistola ad altezza d'uomo davanti a Palazzo Chigi, ferendo due carabinieri. Ad avere la peggio fu il maresciallo Giuseppe Giangrande, che rimase tetraplegico a causa delle gravissime lesioni riportate nell'assalto.

Piazza Colonna fu quindi chiusa al pubblico e circondata da transenne, e fino a ieri potevano accedere ai varchi di sicurezza esclusivamente parlamentari, personale dei Palazzi istituzionali e giornalisti. Negli anni si pensò in più di un'occasione di riaprire la piazza in via definitiva, ma l'esplosione della pandemia spinse a rimandare quella decisione a data da destinarsi e a continuare a impedirne l'accesso alla gente, creando così un solco ancora più profondo tra le istituzioni e la popolazione.

Oggi, verso le 13, le transenne disposte lungo il perimetro del piazzale sono state finalmente rimosse, e lo splendido fregio scultoreo spiraliforme della Colonna di Marco Aurelio è tornato al centro dell'attenzione di turisti e cittadini romani. Rimane invece tuttora chiusa al pubblico la Piazza di Monte Citorio, dove si trova l'ingresso principale della Camera dei deputati.