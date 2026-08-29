Troppe lezioni e una domanda senza risposta

''Il mio non � un addio, non condurr� Report ma condurr� la battaglia pi� importante della mia vita per la libert� di stampa, lo far� per i miei figli e per i vostri, mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti''. Lo scrive Sigfrido Ranucci in un post sui social. ''Al mio posto - scrive ancora - sono state scelte due persone che mortificano le professionalit� che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico''. Instagram / sigfridoranucci + ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA + NPK

Sigfrido Ranucci si congeda da Report annunciando la «madre di tutte le battaglie» per il giornalismo d’inchiesta. Un bla-bla di prammatica: quando la realtà ti stringe al collo, meglio scappare in crociata. Mentre Ranucci indicava colpevoli tra destra, governo e Angelucci, il destino tramava nel suo salotto. Il mandante dell’attentato è Valter Lavitola, il suo sodale, quello che frequentava il suo giro un giorno sì e l’altro pure.

Ma ecco il dettaglio che inceppa la narrazione del grande indagatore: dalle indagini emerge che, al momento del sopralluogo dei bombaroli, le due auto esplose davanti a casa sua non c’erano. Erano altrove. Eppure, la bomba è esplosa esattamente su quei veicoli. L’ordine ricevuto da Gomes Tavares era un generico «mettete una bomba davanti casa». Chi ha fornito la dritta precisa sulle auto agli esecutori materiali?

Se Ranucci vuole davvero onorare l’inchiesta, inizi a indagare in casa propria. È un mistero degno di un servizio, non di una

difesa d’ufficio. Ingroia, col suo 0,9% dopo la stagione dei martiri, insegna che l’aura di vittima scade in fretta. Sigfrido, prima di salvare il giornalismo, ci spieghi chi sapeva dove parcheggiava. E si ricordi che la vera inchiesta sul suo attentato non la stanno portando avanti i giornali di destra, ma la procura di Roma.