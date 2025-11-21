Tutta la verità sulla barca di Roberto Fico. Cosa ha detto Crosetto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde a un'interrogazione parlamentare in merito all'ormeggio dell'imbarcazione di Roberto Fico nel porto di Nisida (Napoli): "Ho dato disposizione al fine di approfondire l'esistenza di casi analoghi in altre aree simili in Italia, di tutte le forze armate, e di ricevere informazioni dettagliate rispetto ai costi in aree simili ed al bilancio dell'associazione. La quota annua, regolarmente corrisposta dall'onorevole Fico, risulta essere, in media, di circa 550 euro".

Il ministro è andato avanti illustrando "i criteri per l'affiliazione alla Associazione sportiva dilettantistica e l'eventuale assegnazione dei posti nello specchio d'acqua relativo al distaccamento di Nisida". Questi valgono per chiunque venga autorizzato a frequentare le strutture del porticciolo, facendone richiesta di adesione, per sostenere le finalità dell'Associazione e sia autorizzato all'iscrizione con delibera del consiglio direttivo" oppure "eventuale personale indicato dal Comando Accademia Aeronautica dalla Capitaneria di Porto di Napoli".

Ma chi può essere ammesso come socio? "Il Comando accademia aeronautica ha la facoltà di presentare personale per I'ammissione come socio sostenitore", spiega Crosetto. Inoltre "non è emerso, ad oggi, un criterio misurabile di priorità nel regolamento dell'Associazione: le valutazioni vengono effettuate in base alla sensibilità del comandante dell'Accademia, considerando la carica del richiedente, il livello di interazione con l'Accademia e con l'Aeronautica, nonché le motivazioni addotte. In tale quadro, la concessione del posto barca, prima in virtù della carica istituzionale e poi di istanza associativa (socio sostenitore), si è basato sulle facoltà discrezionali del Comandante pro tempore dell'Accademia".

Il ministro chiarisce inoltre un altro aspetto: da quanto tempo Fico utilizza quel posto barca? "È stato appurato che l'ormeggio dell'imbarcazione dell'onorevole Roberto Fico è avvenuto successivamente alla sua nomina a presidente della Camera dei deputati, in ragione di richiesta di parte del 2018, per poter disporre di un posto barca in un'area sorvegliata e controllata militarmente, per esigenze di sicurezza personale. Tale concessione è stata rinnovata annualmente, senza soluzione di continuità, anche dopo la fine del mandato. I criteri per l'affiliazione all'Associazione sportiva dilettantistica e l'eventuale assegnazione dei posti nello specchio d'acqua relativo al distaccamento di Nisida".

La barca di Fico, battezzata "Paprika", uno "Sciallino 34" (9,96 metri, due motori entrobordo e due

cabine per un totale di 6 posti letto), è stata acquistata di seconda mano nell’aprile del 2024 al prezzo di 150.000 euro. In precedenza l'ex presidente della Camera possedeva un gozzo di 7 metri con un motore di 40 cavalli.